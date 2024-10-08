Самый простой рецепт томатного сока на зиму – пошаговое приготовление

Самый простой рецепт томатного сока на зиму
Ищете простой рецепт томатного сока на зиму? Этот способ приготовления занимает минимум времени и усилий, а результатом станет вкусный и полезный домашний сок, который можно использовать в разных блюдах. Попробуйте, и в вашем амбаре всегда будет запас натурального сока!
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная страница.
Вам понадобится:
- помидоры.
На 2 л сока:
- соль 0,5 ст. л.;
- перец горошком 5-8 шт.;
- лавровый листик 1 шт.
Способ приготовления
Помидоры порезать и измельчить.
Сок перелить в кастрюлю и поставить на огонь. Добавить соль, сахар, лавровый лист и черный перец. Довести до кипения, варить 5-6 минут.
Разлить в стерилизованные банки и закрыть.
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