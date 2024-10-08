Самый простой рецепт томатного сока на зиму – пошаговое приготовление

Томатный сок. Фото: Freepik

Ищете простой рецепт томатного сока на зиму? Этот способ приготовления занимает минимум времени и усилий, а результатом станет вкусный и полезный домашний сок, который можно использовать в разных блюдах. Попробуйте, и в вашем амбаре всегда будет запас натурального сока!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная страница.

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Вам понадобится:

помидоры.

На 2 л сока:

соль 0,5 ст. л.;

перец горошком 5-8 шт.;

лавровый листик 1 шт.

Способ приготовления

Помидоры порезать и измельчить.

Нарезанные помидоры. Фото: скриншот YouTube @smachna_storinka

Сок перелить в кастрюлю и поставить на огонь. Добавить соль, сахар, лавровый лист и черный перец. Довести до кипения, варить 5-6 минут.

Приготовление сока. Фото: скриншот YouTube @smachna_storinka

Разлить в стерилизованные банки и закрыть.

Томатный сок. Фото: скриншот YouTube @smachna_storinka

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