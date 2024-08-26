Найпростіший рецепт томатного соку на зиму — покрокове приготування

Найпростіший рецепт томатного соку на зиму — без консервантів
Томатний сік на зиму — це справжня класика, яка завжди стане у пригоді. Якщо шукаєте найпростіший рецепт, який збереже максимум смаку та користі, цей варіант саме для вас. Мінімум інгредієнтів та зусиль, і ви отримаєте ідеальний напій, що зігріватиме холодними зимовими вечорами.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevych.
Вам знадобиться:
- помідори;
- сіль;
- лавровий лист;
- перець горошком;
- на 1 л. соку 1 ч.л. солі.
Спосіб приготування
Помідори потрібно пропустити через соковижималку.
До томатного соку додати сіль з розрахунку 1 столова ложка на 1 літр. Потім за смаком можна ще додати. Довести до кипіння, варити 5 хвилин.
На дно стерилізованих банок покласти лавровий лист та перець горошком, налити сік та щільно закрити.
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