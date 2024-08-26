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Самый простой рецепт томатного сока на зиму — без консервантов

26 августа 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Самый простой рецепт томатного сока на зиму – пошаговое приготовление
Томатный сок. Фото: Сриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Томатный сок на зиму — это настоящая классика, которая всегда пригодится. Если ищете самый простой рецепт, который сбережет максимум вкуса и пользы, этот вариант именно для вас. Минимум ингредиентов и усилий, и вы получите идеальный напиток, согревающий холодными зимними вечерами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevych.

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Вам понадобится:

  • помидоры;
  • соль;
  • лавровый лист;
  • перец горошком;
  • на 1л. сока 1 ч.л. соли.

Способ приготовления

Помидоры нужно пропустить через соковыжималку.

томатный сок на зиму
Помидры для сока. Фото: Сриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В томатный сок добавить соль из расчета 1 столовая ложка на 1 литр. Затем по вкусу можно добавить. Довести до кипения, варить 5 минут.

томатный сок на зиму
Томатный сок. Фото: Сриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На дно стерилизованных банок положить лавровый лист и перец горошком, налить сок и закрыть.

томатный сок на зиму
Томатный сок на зиму. Фото: Сриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу, как аджика — все мужчины оценят.

Еще мы публиковали рецепты других аджиков. К примеру, аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не ощущается. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете использовать ее для приготовления борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, к основным мясным блюдам или супу и рагу, а некоторые едят ее прямо со свежим хлебом.

лайфхаки заготовка на зиму томатный сок

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