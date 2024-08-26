Самый простой рецепт томатного сока на зиму – пошаговое приготовление

Томатный сок. Фото: Сриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Томатный сок на зиму — это настоящая классика, которая всегда пригодится. Если ищете самый простой рецепт, который сбережет максимум вкуса и пользы, этот вариант именно для вас. Минимум ингредиентов и усилий, и вы получите идеальный напиток, согревающий холодными зимними вечерами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevych.

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Вам понадобится:

помидоры;

соль;

лавровый лист;

перец горошком;

на 1л. сока 1 ч.л. соли.

Способ приготовления

Помидоры нужно пропустить через соковыжималку.

Помидры для сока. Фото: Сриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В томатный сок добавить соль из расчета 1 столовая ложка на 1 литр. Затем по вкусу можно добавить. Довести до кипения, варить 5 минут.

Томатный сок. Фото: Сриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На дно стерилизованных банок положить лавровый лист и перец горошком, налить сок и закрыть.

Томатный сок на зиму. Фото: Сриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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