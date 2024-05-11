Смачна паска без яєць на поминальні дні — швидкий рецепт приготування

Паска з начинкою. Фото: YouTube @evadaren

Найшвидший рецепт паски з усіх, жодних нескінченних відстійок і замішування. Вона щільна, дуже смачна та ароматна. А також автор рецепту поділилася ідеєю з начинкою, тоді виходить ще смачніше, відірватися неможливо. Якщо готуєте просто паску, додайте будь-яку начинку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

борошно 1 кг;

молоко 500 мл;

сир 150 г;

вершкове масло|мастило| 200 г;

дріжджі сухі 1п. (11г.);

цукор 300 г;

куркума 1 ч. л;

ванілін 1 ч.л.

Інгредієнти для начинки на 2 паски:

сир 150 г;

крем сир 100 г;

цукрова пудра 30 г;

порошок блакитної спіруліни 1 ч. л.

Все пробити блендером до однорідної кремової структури.

Інгредієнти для конфітюру:

ягоди (у мене малина) 100 г;

цукор 25 г;

кукурудзяний крохмаль 1 ч.л;

вода 30мл.

Все перемішати та уварити до загусання близько 5 хв.

Інгредієнти для глазурі:

желатин 10 г;

вода 40 г;

цукор 220 г;

вода 40 г;

лимонний сік 1ч.

порошок блакитної спіруліни 1ч.

Спосіб приготування

У мисці змішуємо цукор із дріжджами і заливаємо теплим молоком, перемішуємо і ставимо в тепле місце на 15-20 хв.

Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Додаємо сир (кімнатної температури), куркуму, ванілін та розтоплене вершкове масло. Потім додаємо борошно, і починаємо вимішувати тісто близько 10-15 хв. Заповнюємо формочки на 1/3 і злегка змащуємо верх маслом. Накриваємо, ставимо в теплу духовку і чекаємо, поки вони збільшаться вдвічі, зазвичай 1-1,5 години.

Тісто у формі для випікання. Фото: YouTube @evadaren

Включаємо духовку на 180 ºС та випікаємо близько 50 хв, але дивіться по готовності. Дістаємо з духовки і даємо охолонути на ґратах.

Приготування глазурі. Фото: YouTube @evadaren

Далі приготуємо глазур. Желатин замочуємо у воді на 10-15 хв. У цей час варимо сироп із цукру та другої частини води (цукор повинен повністю розчинитися). Це триватиме близько 10 хв. Обережно додаємо желатин в гарячий сироп, додаємо спіруліну, розмішуємо до розчинення, а потім збиваємо міксером до густої маси. Наприкінці додаємо сік лимона.

Паска та конфітюр. Фото: YouTube @evadaren

Наносимо глазур на паски. Цієї кількості якраз вистачає на 4 паски. Важливо! Маса застигає на очах, тому працюємо швидко.

Крем та паска. Фото: YouTube @evadaren

Зрізаємо шапочку з паски та вирізаємо центр. Змащуємо конфітюром та наповнюємо кремом. Накриваємо верхівкою та наносимо на неї желатинову шапочку.

Паска з начинкою. Фото: YouTube @evadaren

Прикрашаємо за бажанням. Для стабілізації крему відправляємо паску в холодильник на 2-3 години. Далі також зберігаємо у холодильнику.

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