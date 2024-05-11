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Самый быстрый кулич с творожным тесто без яиц с начинкой на Радоницу 2024

11 мая 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный кулич без яиц на поминальные дни — быстрый рецепт приготовления
Кулич с начинкой. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Самым быстрый рецепт кулича из всех, никаких бесконечных расстоек и замешиваний. Он плотный, очень вкусный и ароматный. А также автор рецепта поделилась идеей с начинкой, так получается ещё вкуснее, оторваться невозможно. Если готовите просто кулич, добавляйте любую начинку. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • мука 1 кг;
  • молоко 500 мл;
  • творог 150 г;
  • сливочное масло 200 г;
  • дрожжи сухие  1п. (11г.);
  • сахар 300 г;
  • куркума 1 ч.л;
  • ванилин 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки на 2 кулича:

  • творог 150 г;
  • крем сыр 100 г;
  • сахарная пудра 30 г;
  • порошок голубой спирулины 1 ч.л. 

Все пробить блендером до однородной кремовой структуры.

Ингредиенты для конфитюра:

  • ягоды (у меня малина) 100 г;
  • сахар 25 г;
  • кукурузный крахмал 1 ч.л;
  • вода 30 мл.

Все перемешать и уварить до загустения около 5 мин.

Ингредиенты для глазури:

  • желатин 10 г;
  • вода 40 г;
  • сахар 220 г;
  • вода 40 г;
  • лимонный сок 1ч.л;
  • порошок голубой спирулины 1ч.л.

Способ приготовления 

В миске смешиваем сахар с дрожжами и заливаем теплым молоком, перемешиваем и ставим в теплое место на 15-20 мин.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Добавляем творог (комнатной температуры), куркуму, ванилин и растопленное сливочное масло. Затем добавляем просеянную муку и начинаем вымешивать тесто около 10-15 мин., заполняем формочки на 1/3 и слегка смазываем верх маслом. Накрываем, ставим в теплую духовку и ждем пока они увеличатся в два раза, обычно 1-1,5 часа.

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Тесто в форме для віпекания. Фото: YouTube @evadaren

Включаем духовку на 180 ºС и выпекаем около 50 мин, но смотрите по готовности. Достаем из духовки и даём остыть на решётке.

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Приготовление глазури. Фото: YouTube @evadaren

Далее приготовим глазурь. Желатин замачиваем в воде на 10-15 мин. В это время варим сироп из сахара и второй части воды (сахар должен полностью раствориться). Это займет около 10 мин.  Аккуратно вводим желатин в горячий сироп, добавляем спирулину, размешиваем до растворения, а затем взбиваем миксером до густой массы. В конце добавляем сок лимона. 

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Кулич и конфитюр. Фото: YouTube @evadaren

Наносим глазурь на куличи. Этого количества как раз хватает на 4 кулича. Важно! Масса застывает на глазах, поэтому работаем быстро. 

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Крем и кулич. Фото: YouTube @evadaren

Срезаем шапочку с кулича и вырезаем центр. Смазываем конфитюром и наполняем кремом. Накрываем верхушкой и наносим на неё желатиновую шапочку.

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Кулич с начинкой. Фото: YouTube @evadaren

Украшаем по желанию. Для стабилизации крема отправляем кулич в холодильник на 2-3 часа. Дальше также храним в холодильнике.

Ранее мы писали, что судья Мастер Шеф Ярославский рассказал о мамином рецепте пасхи на Пасху.

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Возможно вам может пригодиться секретный бабушкин рецепт, который все ищут — один из лучших пасхальных куличей.

кулич
Радоницкая неделя
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