Вкусный кулич без яиц на поминальные дни — быстрый рецепт приготовления

Самый быстрый кулич с творожным тесто без яиц с начинкой на Радоницу 2024
Самым быстрый рецепт кулича из всех, никаких бесконечных расстоек и замешиваний. Он плотный, очень вкусный и ароматный. А также автор рецепта поделилась идеей с начинкой, так получается ещё вкуснее, оторваться невозможно. Если готовите просто кулич, добавляйте любую начинку.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- мука 1 кг;
- молоко 500 мл;
- творог 150 г;
- сливочное масло 200 г;
- дрожжи сухие 1п. (11г.);
- сахар 300 г;
- куркума 1 ч.л;
- ванилин 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки на 2 кулича:
- творог 150 г;
- крем сыр 100 г;
- сахарная пудра 30 г;
- порошок голубой спирулины 1 ч.л.
Все пробить блендером до однородной кремовой структуры.
Ингредиенты для конфитюра:
- ягоды (у меня малина) 100 г;
- сахар 25 г;
- кукурузный крахмал 1 ч.л;
- вода 30 мл.
Все перемешать и уварить до загустения около 5 мин.
Ингредиенты для глазури:
- желатин 10 г;
- вода 40 г;
- сахар 220 г;
- вода 40 г;
- лимонный сок 1ч.л;
- порошок голубой спирулины 1ч.л.
Способ приготовления
В миске смешиваем сахар с дрожжами и заливаем теплым молоком, перемешиваем и ставим в теплое место на 15-20 мин.
Добавляем творог (комнатной температуры), куркуму, ванилин и растопленное сливочное масло. Затем добавляем просеянную муку и начинаем вымешивать тесто около 10-15 мин., заполняем формочки на 1/3 и слегка смазываем верх маслом. Накрываем, ставим в теплую духовку и ждем пока они увеличатся в два раза, обычно 1-1,5 часа.
Включаем духовку на 180 ºС и выпекаем около 50 мин, но смотрите по готовности. Достаем из духовки и даём остыть на решётке.
Далее приготовим глазурь. Желатин замачиваем в воде на 10-15 мин. В это время варим сироп из сахара и второй части воды (сахар должен полностью раствориться). Это займет около 10 мин. Аккуратно вводим желатин в горячий сироп, добавляем спирулину, размешиваем до растворения, а затем взбиваем миксером до густой массы. В конце добавляем сок лимона.
Наносим глазурь на куличи. Этого количества как раз хватает на 4 кулича. Важно! Масса застывает на глазах, поэтому работаем быстро.
Срезаем шапочку с кулича и вырезаем центр. Смазываем конфитюром и наполняем кремом. Накрываем верхушкой и наносим на неё желатиновую шапочку.
Украшаем по желанию. Для стабилизации крема отправляем кулич в холодильник на 2-3 часа. Дальше также храним в холодильнике.
Ранее мы писали, что судья Мастер Шеф Ярославский рассказал о мамином рецепте пасхи на Пасху.
Также мы рассказывали, что победитель Мастер Шеф Бжезинский рассказал о бабушкином рецепте пасхи к пасхе.
Еще мы писали о рецепте трендового кулича из TikTok с начинкой внутри — приготовьте на Пасху.
Возможно вам может пригодиться секретный бабушкин рецепт, который все ищут — один из лучших пасхальных куличей.
Читайте Новини.LIVE!