Вкусный кулич без яиц на поминальные дни — быстрый рецепт приготовления

Кулич с начинкой. Фото: YouTube @evadaren

Самым быстрый рецепт кулича из всех, никаких бесконечных расстоек и замешиваний. Он плотный, очень вкусный и ароматный. А также автор рецепта поделилась идеей с начинкой, так получается ещё вкуснее, оторваться невозможно. Если готовите просто кулич, добавляйте любую начинку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

мука 1 кг;

молоко 500 мл;

творог 150 г;

сливочное масло 200 г;

дрожжи сухие 1п. (11г.);

сахар 300 г;

куркума 1 ч.л;

ванилин 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки на 2 кулича:

творог 150 г;

крем сыр 100 г;

сахарная пудра 30 г;

порошок голубой спирулины 1 ч.л.

Все пробить блендером до однородной кремовой структуры.

Ингредиенты для конфитюра:

ягоды (у меня малина) 100 г;

сахар 25 г;

кукурузный крахмал 1 ч.л;

вода 30 мл.

Все перемешать и уварить до загустения около 5 мин.

Ингредиенты для глазури:

желатин 10 г;

вода 40 г;

сахар 220 г;

вода 40 г;

лимонный сок 1ч.л;

порошок голубой спирулины 1ч.л.

Способ приготовления

В миске смешиваем сахар с дрожжами и заливаем теплым молоком, перемешиваем и ставим в теплое место на 15-20 мин.

Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Добавляем творог (комнатной температуры), куркуму, ванилин и растопленное сливочное масло. Затем добавляем просеянную муку и начинаем вымешивать тесто около 10-15 мин., заполняем формочки на 1/3 и слегка смазываем верх маслом. Накрываем, ставим в теплую духовку и ждем пока они увеличатся в два раза, обычно 1-1,5 часа.

Тесто в форме для віпекания. Фото: YouTube @evadaren

Включаем духовку на 180 ºС и выпекаем около 50 мин, но смотрите по готовности. Достаем из духовки и даём остыть на решётке.

Приготовление глазури. Фото: YouTube @evadaren

Далее приготовим глазурь. Желатин замачиваем в воде на 10-15 мин. В это время варим сироп из сахара и второй части воды (сахар должен полностью раствориться). Это займет около 10 мин. Аккуратно вводим желатин в горячий сироп, добавляем спирулину, размешиваем до растворения, а затем взбиваем миксером до густой массы. В конце добавляем сок лимона.

Кулич и конфитюр. Фото: YouTube @evadaren

Наносим глазурь на куличи. Этого количества как раз хватает на 4 кулича. Важно! Масса застывает на глазах, поэтому работаем быстро.

Крем и кулич. Фото: YouTube @evadaren

Срезаем шапочку с кулича и вырезаем центр. Смазываем конфитюром и наполняем кремом. Накрываем верхушкой и наносим на неё желатиновую шапочку.

Кулич с начинкой. Фото: YouTube @evadaren

Украшаем по желанию. Для стабилизации крема отправляем кулич в холодильник на 2-3 часа. Дальше также храним в холодильнике.

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