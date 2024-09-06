Борщова заправка на зиму — покрокове приготування заготівлі

Борщова заправка. Фото: lenta.com.ua

Зробіть приготування борщу швидшим і простішим із цією найсмачнішою борщовою заправкою на зиму! Всього кілька кроків, і ви зекономите час на приготування цієї улюбленої страви, маючи під рукою готову заправку. Ідеальне рішення для зайнятих господинь.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Галочка-Кулінарочка.

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Вам знадобиться (для 9 літрів борщової заправки):

2 кг цибулі;

2 кг моркви;

3 кг буряка;

3 кг помідор;

1 кг солодкий червоний перець;

2 головки часнику;

700 мл олії;

8 лаврових листів;

1 ч.л. чорного перцю;

2 ст.л. солодкої паприки;

6 ст.л.(з гіркою) солі;

240 г цукру;

120 мл 9% оцету.

Спосіб приготування

Моркву та буряк натерти за допомогою тертки для моркви по-корейськи. Солодкий перець та цибулю нарізати. Також пропустити помідори через м'ясорубку та подрібнити часник.

Буряк та часник. Фото: YouTube @-galohkakulinarohka

У кастрюлю додати олію та цибулю, обсмажити до напівпрозорості. Додати моркву та протушкувати все разом. Через 7-8 хвилин додати буряк, щоб він став м'яким.

Смажена цибуля. Фото: YouTube @-galohkakulinarohka

Потім додати помідори, солодкий перець, сіль, цукор, часник, солодку паприку, чорний перець та оцет.

Буряк та солодкий перець. Фото: YouTube @-galohkakulinarohka

Довести до кипіння, готувати 40 хвилин. Потім додати лавровий лист.

Приготування заправки. Фото: YouTube @-galohkakulinarohka

Розлити по стерилізованим банкам, щільно закрити та перевернути. Залишити до повного охолодження під ковдрою.

Борщова заправка. Фото: YouTube @-galohkakulinarohka

Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, на смак — як аджика, всі чоловіки оцінять.

Ще ми публікували рецепти інших аджик. Наприклад, аджика з буряка виходить дуже смачною та яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете використати її для приготування борщу.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, основних м'ясних страв або супу і рагу, а деякі їдять її прямо зі свіжим хлібом.