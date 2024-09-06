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Самая вкусная борщевая заправка на зиму — экономит время каждой хозяйки

6 сентября 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Борщовая заправка на зиму – пошаговое приготовление заготовки
Борщовая заправка. Фото: lenta.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Сделайте приготовление борща быстрее и проще с этой вкуснейшей борщевой заправкой на зиму! Всего несколько шагов, и вы сэкономите время на приготовление этого любимого блюда, имея под рукой готовую заправку. Идеальное решение для занятых хозяйок.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Галочка-Кулинарочка.

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Вам понадобится (для 9 литров борщевой заправки):

  • 2 кг лука;
  • 2 кг моркови;
  • 3 кг свеклы;
  • 3 кг помидор;
  • 1 кг сладкий красный перец;
  • 2 головки чеснока;
  • 700 мл масла;
  • 8 лавровых листьев;
  • 1 ч.л. черного перца;
  • 2 ст.л. сладкой паприки;
  • 6 ст.л.(с горкой) соли;
  • 240 г сахара;
  • 120 мл 9% уксуса.

Способ приготовления

Морковь и свеклу натереть с помощью терки для моркови по-корейски. Сладкий перец и лук порезать. Также пропустить помидоры через мясорубку и размельчить чеснок.

рецепт борщевой заправки
Свекла и чеснок. Фото: YouTube @-galohkakulinarohka

В кастрюлю добавить масло и лук, обжарить до полупрозрачности. Добавить морковь и протушить все вместе. Через 7-8 минут добавить свеклу, чтобы она стала мягкой.

рецепт борщевой заправки на зиму
Жареный лук. Фото: YouTube @-galohkakulinarohka

Затем добавить помидоры, соленый перец, соль, сахар, чеснок, сладкую паприку, черный перец и уксус.

простой рецепт борщевой заправки
Свекла и сладкий перец. Фото: YouTube @-galohkakulinarohka

Довести до кипения, готовить 40 минут. Затем добавить лавровый лист.

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Приготовление заправки. Фото: YouTube @-galohkakulinarohka

Разлить по стирилизованным банкам, плотно закрыть и перевернуть. Оставить до полного охлаждения под одеялом.

простой и вкусный рецепт борщевой заправки
Борщовая заправка. Фото: YouTube @-galohkakulinarohka

Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу — как аджика, все мужчины оценят.

Еще мы публиковали рецепты других аджиков. К примеру, аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не ощущается. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете использовать его для приготовления борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, основным мясным блюдам или супу и рагу, а некоторые едят ее прямо со свежим хлебом.

лайфхаки борщ заготовка на зиму заправка для борща

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