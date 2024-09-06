Борщовая заправка на зиму – пошаговое приготовление заготовки

Борщовая заправка. Фото: lenta.com.ua

Сделайте приготовление борща быстрее и проще с этой вкуснейшей борщевой заправкой на зиму! Всего несколько шагов, и вы сэкономите время на приготовление этого любимого блюда, имея под рукой готовую заправку. Идеальное решение для занятых хозяйок.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Галочка-Кулинарочка.

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Вам понадобится (для 9 литров борщевой заправки):

2 кг лука;

2 кг моркови;

3 кг свеклы;

3 кг помидор;

1 кг сладкий красный перец;

2 головки чеснока;

700 мл масла;

8 лавровых листьев;

1 ч.л. черного перца;

2 ст.л. сладкой паприки;

6 ст.л.(с горкой) соли;

240 г сахара;

120 мл 9% уксуса.

Способ приготовления

Морковь и свеклу натереть с помощью терки для моркови по-корейски. Сладкий перец и лук порезать. Также пропустить помидоры через мясорубку и размельчить чеснок.

Свекла и чеснок. Фото: YouTube @-galohkakulinarohka

В кастрюлю добавить масло и лук, обжарить до полупрозрачности. Добавить морковь и протушить все вместе. Через 7-8 минут добавить свеклу, чтобы она стала мягкой.

Жареный лук. Фото: YouTube @-galohkakulinarohka

Затем добавить помидоры, соленый перец, соль, сахар, чеснок, сладкую паприку, черный перец и уксус.

Свекла и сладкий перец. Фото: YouTube @-galohkakulinarohka

Довести до кипения, готовить 40 минут. Затем добавить лавровый лист.

Приготовление заправки. Фото: YouTube @-galohkakulinarohka

Разлить по стирилизованным банкам, плотно закрыть и перевернуть. Оставить до полного охлаждения под одеялом.

Борщовая заправка. Фото: YouTube @-galohkakulinarohka

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