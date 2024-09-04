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Найсмачніша ікра з кабачків на зиму "каррі" — покроковий рецепт

4 вересня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ікра з кабачків на зиму "каррі" — покроковий рецепт
Кабачкова ікра. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Приготуйте найсмачнішу кабачкову ікру на зиму з ароматом каррі! Цей покроковий рецепт допоможе вам створити ідеальну заготівлю, яка порадує насиченим смаком та пряним ароматом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • кабачки 3 кг;
  • перець 1,5 кг;
  • цибуля 700 г;
  • сіль 60 г;
  • олія 150 мл;
  • оцет 9% 70 мл;
  • цукор 100 г;
  • каррі 3 ст.
  • коріандр 1 ч. л;
  • куркума 1 ч. л;
  • перець чилі.

Спосіб приготування

Нарізати кабачки кільцями і скласти в каструлю. Додати сіль та залишити на 15-20 хвилин. Потім зайвий сік потрібно буде віджати.

як приготувати кабачкову ікру
Нарізані кабачки. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також необхідно нарізати солодкий перець та цибулю.

простий рецепт кабачкової ікри на зиму
Цибуля та перець. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До кабачків додати солодкий перець та цибулю. Додати цукор, перемішати. Поставити на вогонь. Протушкувати протягом 30 хвилин, періодично помішувати.

рецепт кабачкової ікри на зиму
Кабачки та овочі. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupnoФото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім перебити овочі блендером. Додати куркуму, паприку та трохи чилі. Також додати рослинну олію та 9% оцет. Також необхідно додати приправу карі. Довести до кипіння, варити 5 хвилин.

приготування кабачкової ікри
Приготування кабачкової ікри. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Розлити кабачкову ікру зі стерилізованих банків і герметично закрити. Залишити до повного охолодження.

кабачкова ікра на зиму
Кабачкова ікра. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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