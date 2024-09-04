Найсмачніша ікра з кабачків на зиму "каррі" — покроковий рецепт
Приготуйте найсмачнішу кабачкову ікру на зиму з ароматом каррі! Цей покроковий рецепт допоможе вам створити ідеальну заготівлю, яка порадує насиченим смаком та пряним ароматом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- кабачки 3 кг;
- перець 1,5 кг;
- цибуля 700 г;
- сіль 60 г;
- олія 150 мл;
- оцет 9% 70 мл;
- цукор 100 г;
- каррі 3 ст.
- коріандр 1 ч. л;
- куркума 1 ч. л;
- перець чилі.
Спосіб приготування
Нарізати кабачки кільцями і скласти в каструлю. Додати сіль та залишити на 15-20 хвилин. Потім зайвий сік потрібно буде віджати.
Також необхідно нарізати солодкий перець та цибулю.
До кабачків додати солодкий перець та цибулю. Додати цукор, перемішати. Поставити на вогонь. Протушкувати протягом 30 хвилин, періодично помішувати.
Потім перебити овочі блендером. Додати куркуму, паприку та трохи чилі. Також додати рослинну олію та 9% оцет. Також необхідно додати приправу карі. Довести до кипіння, варити 5 хвилин.
Розлити кабачкову ікру зі стерилізованих банків і герметично закрити. Залишити до повного охолодження.
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