Ікра з кабачків на зиму "каррі" — покроковий рецепт

Кабачкова ікра. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Приготуйте найсмачнішу кабачкову ікру на зиму з ароматом каррі! Цей покроковий рецепт допоможе вам створити ідеальну заготівлю, яка порадує насиченим смаком та пряним ароматом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

кабачки 3 кг;

перець 1,5 кг;

цибуля 700 г;

сіль 60 г;

олія 150 мл;

оцет 9% 70 мл;

цукор 100 г;

каррі 3 ст.

коріандр 1 ч. л;

куркума 1 ч. л;

перець чилі.

Спосіб приготування

Нарізати кабачки кільцями і скласти в каструлю. Додати сіль та залишити на 15-20 хвилин. Потім зайвий сік потрібно буде віджати.

Нарізані кабачки. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також необхідно нарізати солодкий перець та цибулю.

Цибуля та перець. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До кабачків додати солодкий перець та цибулю. Додати цукор, перемішати. Поставити на вогонь. Протушкувати протягом 30 хвилин, періодично помішувати.

Кабачки та овочі. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupnoФото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім перебити овочі блендером. Додати куркуму, паприку та трохи чилі. Також додати рослинну олію та 9% оцет. Також необхідно додати приправу карі. Довести до кипіння, варити 5 хвилин.

Приготування кабачкової ікри. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Розлити кабачкову ікру зі стерилізованих банків і герметично закрити. Залишити до повного охолодження.

Кабачкова ікра. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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