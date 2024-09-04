Икра из кабачков на зиму "карри" — пошаговый рецепт

Кабачковая икра. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Приготовьте самую вкусную кабачковую икру на зиму с ароматом карри! Этот пошаговый рецепт поможет вам создать идеальную заготовку, которая порадует насыщенным вкусом и пряным ароматом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

кабачки 3 кг;

перец 1,5 кг;

лук 700 г;

соль 60 г;

масло 150 мл;

уксус 9% 70 мл;

сахар 100 г;

карри 3 ст.л;

кориандр 1 ч. л;

куркума 1 ч. л;

перец чили.

Способ приготовления

Нарезать кабачки колечками и сложить их в кастрюлю. Добавить соль и оставить на 15-20 минут. Затем лишний сок необходимо будет отжать.

Нарезанные кабачки. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также необходимо нарезать сладкий перец и лук.

Лук и перец. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К кабачкам добавить сладкий перец и лук. Добавить сахар, перемешать. Поставить на огонь. Протушить на протяжении 30 минут, периодически помешивать.

Кабачки и овощи. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupnoФото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем перебить овощи блендером. Добавить куркуму, паприку и немного чили. Также добавить растительное масло и 9% уксус. Также необходимо добавить приправу карри. Довести до кипения, варить 5 минут.

Приготовление кабачковой икры. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Разлить кабачковую икру по стерилизованным банкам и герметично закрыть. Оставить до полного охлаждения.

Кабачковая икра. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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