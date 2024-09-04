Самая вкусная икра из кабачков на зиму "карри" — пошаговый рецепт
Приготовьте самую вкусную кабачковую икру на зиму с ароматом карри! Этот пошаговый рецепт поможет вам создать идеальную заготовку, которая порадует насыщенным вкусом и пряным ароматом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- кабачки 3 кг;
- перец 1,5 кг;
- лук 700 г;
- соль 60 г;
- масло 150 мл;
- уксус 9% 70 мл;
- сахар 100 г;
- карри 3 ст.л;
- кориандр 1 ч. л;
- куркума 1 ч. л;
- перец чили.
Способ приготовления
Нарезать кабачки колечками и сложить их в кастрюлю. Добавить соль и оставить на 15-20 минут. Затем лишний сок необходимо будет отжать.
Также необходимо нарезать сладкий перец и лук.
К кабачкам добавить сладкий перец и лук. Добавить сахар, перемешать. Поставить на огонь. Протушить на протяжении 30 минут, периодически помешивать.
Затем перебить овощи блендером. Добавить куркуму, паприку и немного чили. Также добавить растительное масло и 9% уксус. Также необходимо добавить приправу карри. Довести до кипения, варить 5 минут.
Разлить кабачковую икру по стерилизованным банкам и герметично закрыть. Оставить до полного охлаждения.
Раньше мы писали о вкусном, простом и полезном рецепте кабачков с чесноком в духовке.
Еще рекомендуем ознакомиться с очень простым рецептом спагетти из кабачка, который идеально подходит для худеющих.
Читайте Новини.LIVE!