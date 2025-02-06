Найсмачніша каша в світі — унікальний рецепт, який мало хто знає

Найсмачніша каша в світі — мало хто знає цей рецепт
Хочете спробувати кашу, яка підкорить вас своїм смаком? Цей перевірений рецепт з секретом зробить пшоняну кашу ніжною, ароматною і просто бездоганною. Всього кілька кроків — і у вас на столі найсмачніший сніданок.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- пшоно — 1 скл.;
- вода — 1,5 л;
- молоко — 3 скл.;
- сіль — 1/3 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- масло вершкове — за смаком.
Спосіб приготування
Пшоно добре промити у воді через сито. Викласти пшоно у каструлю, залити водою, довести до кипіння та варити 4 хвилини на вогні трохи меншому за середній. Воду злити через сито.
Нагріти молоко у каструлі до кипіння, всипати пшоно, перемішати. Варити 5-7 хвилин на вогні меншому за середній. Додати сіль, цукор, перемішати, накрити кришкою і варити ще 1 хвилину.
Вимкнути вогонь і залишити кашу настоюватися під кришкою 10-15 хвилин. Подавати гарячою з вершковим маслом. Дуже смачно.
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