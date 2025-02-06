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Найсмачніша каша в світі — мало хто знає цей рецепт

6 лютого 2025 06:03
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Найсмачніша каша в світі — унікальний рецепт, який мало хто знає
Пшоняна каша. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете спробувати кашу, яка підкорить вас своїм смаком? Цей перевірений рецепт з секретом зробить пшоняну кашу ніжною, ароматною і просто бездоганною. Всього кілька кроків — і у вас на столі найсмачніший сніданок. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • пшоно — 1 скл.;
  • вода — 1,5 л;
  • молоко — 3 скл.;
  • сіль — 1/3 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • масло вершкове — за смаком.

Спосіб приготування

Пшоно добре промити у воді через сито. Викласти пшоно у каструлю, залити водою, довести до кипіння та варити 4 хвилини на вогні трохи меншому за середній. Воду злити через сито.

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Пшоно у воді. Фото: gospodynka.com.ua

Нагріти молоко у каструлі до кипіння, всипати пшоно, перемішати. Варити 5-7 хвилин на вогні меншому за середній. Додати сіль, цукор, перемішати, накрити кришкою і варити ще 1 хвилину.

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Приготування каші. Фото: gospodynka.com.ua

Вимкнути вогонь і залишити кашу настоюватися під кришкою 10-15 хвилин. Подавати гарячою з вершковим маслом. Дуже смачно.

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Готова каша. Фото: gospodynka.com.ua

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