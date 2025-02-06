Самая вкусная каша в мире — уникальный рецепт, который мало кто знает

Пшенная каша из пшена. Фото: gospodynka.com.ua

Хотите попробовать кашу, которая покорит вас своим вкусом? Этот проверенный рецепт с секретом сделает пшенную кашу нежной, ароматной и просто безупречной. Всего несколько шагов — и у вас на столе самый вкусный завтрак.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

пшено — 1 ст;

вода — 1,5 л;

молоко — 3 ст. л;

соль — 1/3 ч. л;

сахар — 1 ч. л;

масло сливочное — по вкусу.

Способ приготовления

Пшено хорошо промыть в воде через сито. Выложить пшено в кастрюлю, залить водой, довести до кипения и варить 4 минуты на огне чуть меньше среднего. Воду слить через сито.

Пшено в воде. Фото: gospodynka.com.ua

Нагреть молоко в кастрюле до кипения, всыпать пшено, перемешать. Варить 5-7 минут на огне меньше среднего. Добавить соль, сахар, перемешать, накрыть крышкой и варить еще 1 минуту.

Приготовление каши. Фото: gospodynka.com.ua

Выключить огонь и оставить кашу настаиваться под крышкой 10-15 минут. Подавать горячей со сливочным маслом. Очень вкусно.

Готовая каша. Фото: gospodynka.com.ua

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