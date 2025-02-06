Самая вкусная каша в мире — уникальный рецепт, который мало кто знает

Самая вкусная каша в мире — мало кто знает этот рецепт
Хотите попробовать кашу, которая покорит вас своим вкусом? Этот проверенный рецепт с секретом сделает пшенную кашу нежной, ароматной и просто безупречной. Всего несколько шагов — и у вас на столе самый вкусный завтрак.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- пшено — 1 ст;
- вода — 1,5 л;
- молоко — 3 ст. л;
- соль — 1/3 ч. л;
- сахар — 1 ч. л;
- масло сливочное — по вкусу.
Способ приготовления
Пшено хорошо промыть в воде через сито. Выложить пшено в кастрюлю, залить водой, довести до кипения и варить 4 минуты на огне чуть меньше среднего. Воду слить через сито.
Нагреть молоко в кастрюле до кипения, всыпать пшено, перемешать. Варить 5-7 минут на огне меньше среднего. Добавить соль, сахар, перемешать, накрыть крышкой и варить еще 1 минуту.
Выключить огонь и оставить кашу настаиваться под крышкой 10-15 минут. Подавать горячей со сливочным маслом. Очень вкусно.
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