Найсмачніша рисова каша на сніданок за рецептом бабусі
Рисова каша на молоці — класика, яка ніколи не набридає. Завдяки простим секретам бабусі страва виходить ідеально ніжною, ароматною та має насичений вершковий смак. Готується просто, а смакує як у дитинстві.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- рис — 250 г;
- вода — 500 мл.;
- молоко — 500 мл.;
- сіль — за смаком;
- цукор — за смаком;
- вершкове масло — 40-50 г.
Спосіб приготування
Ретельно промити рис під проточною водою, щоб позбутися зайвого крохмалю. Залишити його на кілька хвилин, щоб стекла зайва волога.
У каструлю налити воду, довести до кипіння, додати сіль та всипати рис. Перемішати та варити на слабкому вогні під кришкою близько 15-20 хвилин, поки вся вода не вбереться.
Влити молоко, перемішати та знову довести до кипіння. Додати цукор за смаком. Варити ще 10-15 хвилин на слабкому вогні, періодично помішуючи, до досягнення бажаної консистенції.
Зняти каструлю з вогню, додати вершкове масло, накрити кришкою та залишити на кілька хвилин, щоб каша стала ніжнішою.
Перед подачею можна додати корицю, родзинки, горіхи або свіжі фрукти. Подавати з медом, варенням чи згущеним молоком.
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