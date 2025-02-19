Найсмачніша рисова каша на сніданок за рецептом бабусі

Рисова каша. Фото: smachnenke.com.ua

Рисова каша на молоці — класика, яка ніколи не набридає. Завдяки простим секретам бабусі страва виходить ідеально ніжною, ароматною та має насичений вершковий смак. Готується просто, а смакує як у дитинстві.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

рис — 250 г;

вода — 500 мл.;

молоко — 500 мл.;

сіль — за смаком;

цукор — за смаком;

вершкове масло — 40-50 г.

Спосіб приготування

Ретельно промити рис під проточною водою, щоб позбутися зайвого крохмалю. Залишити його на кілька хвилин, щоб стекла зайва волога.

У каструлю налити воду, довести до кипіння, додати сіль та всипати рис. Перемішати та варити на слабкому вогні під кришкою близько 15-20 хвилин, поки вся вода не вбереться.

Влити молоко, перемішати та знову довести до кипіння. Додати цукор за смаком. Варити ще 10-15 хвилин на слабкому вогні, періодично помішуючи, до досягнення бажаної консистенції.

Зняти каструлю з вогню, додати вершкове масло, накрити кришкою та залишити на кілька хвилин, щоб каша стала ніжнішою.

Каша на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Перед подачею можна додати корицю, родзинки, горіхи або свіжі фрукти. Подавати з медом, варенням чи згущеним молоком.

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