Самая вкусная рисовая каша на завтрак по рецепту бабушки
Рисовая каша на молоке — классика, которая никогда не надоедает. Благодаря простым секретам бабушки блюдо получается идеально нежным, ароматным и имеет насыщенный сливочный вкус. Готовится просто, а на вкус как в детстве.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- рис — 250 г;
- вода — 500 мл;
- молоко — 500 мл;
- соль — по вкусу;
- сахар — по вкусу;
- сливочное масло — 40-50 г.
Способ приготовления
Тщательно промыть рис под проточной водой, чтобы избавиться от лишнего крахмала. Оставить его на несколько минут, чтобы стекла лишняя влага.
В кастрюлю налить воду, довести до кипения, добавить соль и всыпать рис. Перемешать и варить на слабом огне под крышкой около 15-20 минут, пока вся вода не впитается.
Влить молоко, перемешать и снова довести до кипения. Добавить сахар по вкусу. Варить еще 10-15 минут на слабом огне, периодически помешивая, до достижения желаемой консистенции.
Снять кастрюлю с огня, добавить сливочное масло, накрыть крышкой и оставить на несколько минут, чтобы каша стала более нежной.
Перед подачей можно добавить корицу, изюм, орехи или свежие фрукты. Подавать с медом, вареньем или сгущенным молоком.
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