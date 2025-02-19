Самая вкусная рисовая каша на завтрак по рецепту бабушки

Рисовая каша. Фото: smachnenke.com.ua

Рисовая каша на молоке — классика, которая никогда не надоедает. Благодаря простым секретам бабушки блюдо получается идеально нежным, ароматным и имеет насыщенный сливочный вкус. Готовится просто, а на вкус как в детстве.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

рис — 250 г;

вода — 500 мл;

молоко — 500 мл;

соль — по вкусу;

сахар — по вкусу;

сливочное масло — 40-50 г.

Способ приготовления

Тщательно промыть рис под проточной водой, чтобы избавиться от лишнего крахмала. Оставить его на несколько минут, чтобы стекла лишняя влага.

В кастрюлю налить воду, довести до кипения, добавить соль и всыпать рис. Перемешать и варить на слабом огне под крышкой около 15-20 минут, пока вся вода не впитается.

Влить молоко, перемешать и снова довести до кипения. Добавить сахар по вкусу. Варить еще 10-15 минут на слабом огне, периодически помешивая, до достижения желаемой консистенции.

Снять кастрюлю с огня, добавить сливочное масло, накрыть крышкой и оставить на несколько минут, чтобы каша стала более нежной.

Каша на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Перед подачей можно добавить корицу, изюм, орехи или свежие фрукты. Подавать с медом, вареньем или сгущенным молоком.

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