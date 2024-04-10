Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Найсмачніша царська паска без випічки — швидкий рецепт arrow

Найсмачніша царська паска без випічки — швидкий рецепт

10 квітня 2024 13:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачна сирна паска без випічки — перевірений рецепт на Великдень
Сирна паска. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт сирної паски, яка виходить м'якою, ніжною і дуже ароматною. Консистенція однорідна і просто тане в роті, а поєднання цедри апельсина та кураги приємно здивує вас та ваших гостей.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • сир 9% 500 г;
  • жовтки 2 шт.;
  • вершкове масло 100 г;
  • сметана 100 г;
  • цукор 80 г;
  • ванільний цукор 20 г;
  • цедра невеликого апельсина (лимона);
  • курага 150 р.

Спосіб приготування

Сир подрібнити блендером чи перетерти через сито.

null
Сир і яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натерти цедру половини апельсина (лимона) лише помаранчеву (жовту) частину.

null
Цедра апельсину. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У сир додати жовтки, олію, сметану, цукор, ванільний цукор, цедру. Знову все подрібнити до однорідного стану блендером.

null
Сиркова маса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Масу прогріти на водяній бані або в каструлі на середньому вогні, не даючи закипіти. Маса ставатиме більш рідкою, це цілком нормально.

null
Приготування паски. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати масі трохи охолонути і відправляємо в неї дрібно нарізану курагу.

null
Приготування паски. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму викласти 2 шарами марлі, відправити в неї сирну масу, форму поставити в миску, куди стікатиме зайва рідина.

null
Сирна паска. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зверху встановити невеликий гніт. Залишити у холодильнику на 24 години. Паску перекласти на блюдо для подачі та прикрасити.

Раніше ми писали рецепт паски без дріжджів за одну годину разом із випічкою та глазур'ю за одну хвилину.

Ще вам може стати в нагоді рецепт ідеальної великодньої глазурі , яка не тріскається і не обсипається.

Також ми розповідали про рецепт української паски за п'ять хвилин без замішування для сучасних господинь.

Радимо ознайомитися з великоднім рецептом паски, як Панеттон , який дуже легкий у приготуванні.

Ще ми писали про ніжну пасхальну панеттон до Великодня — рецепт від Клопотенка.

рецепти
лайфхаки
Великдень
паска
кисломолочний сир

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав