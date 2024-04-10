Смачна сирна паска без випічки — перевірений рецепт на Великдень

Сирна паска. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт сирної паски, яка виходить м'якою, ніжною і дуже ароматною. Консистенція однорідна і просто тане в роті, а поєднання цедри апельсина та кураги приємно здивує вас та ваших гостей.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

сир 9% 500 г;

жовтки 2 шт.;

вершкове масло 100 г;

сметана 100 г;

цукор 80 г;

ванільний цукор 20 г;

цедра невеликого апельсина (лимона);

курага 150 р.

Спосіб приготування

Сир подрібнити блендером чи перетерти через сито.

Сир і яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натерти цедру половини апельсина (лимона) лише помаранчеву (жовту) частину.

Цедра апельсину. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У сир додати жовтки, олію, сметану, цукор, ванільний цукор, цедру. Знову все подрібнити до однорідного стану блендером.

Сиркова маса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Масу прогріти на водяній бані або в каструлі на середньому вогні, не даючи закипіти. Маса ставатиме більш рідкою, це цілком нормально.

Приготування паски. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати масі трохи охолонути і відправляємо в неї дрібно нарізану курагу.

Приготування паски. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму викласти 2 шарами марлі, відправити в неї сирну масу, форму поставити в миску, куди стікатиме зайва рідина.

Сирна паска. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зверху встановити невеликий гніт. Залишити у холодильнику на 24 години. Паску перекласти на блюдо для подачі та прикрасити.

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