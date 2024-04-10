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Вкуснейшая царская паска без выпечки — быстрый рецепт

10 апреля 2024 13:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусная творожная паска без выпечки — проверенный рецепт на Пасху
Творожная паска. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт творожной паски, которая получается мягкой, нежной и очень ароматной. Консистенция однородная и просто тает во рту, а сочетание цедры апельсина и кураги приятно удивит вас и ваших гостей.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится:

  • творог 9% 500 г;
  • желтки 2 шт;
  • сливочное масло 100 г;
  • сметана 100 г;
  • сахар 80 г;
  • ванильный сахар 20 г;
  • цедра небольшого апельсина (лимона);
  • курага 150 г.

Способ приготовления 

Творог измельчить блендером или перетереть через сито. 

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Творог и яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натереть цедру половины апельсина (лимона) только оранжевую (желтую) часть. 

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Цедра апельсина. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В творог добавить желтки, масло, сметану, сахар, ванильный сахар, цедру. Снова все измельчить до однородного состояния блендером. 

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Творожная масса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Массу прогреть на водяной бане или в кастрюле на среднем огне, не давая ей закипеть. Масса будет становиться более жидкой, это вполне нормально.

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Приготовление кулича. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать массе остыть немного и отправляем в нее мелко нарезанную курагу. 

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Приготовление кулича. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму выложить 2 слоями марли, отправить в нее творожную массу, форму поставить в миску, куда будет стекать лишняя жидкость.

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Творожный кулич. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сверху установить небольшой гнет. Оставить в холодильнике на 24 часа. Пасху переложить на блюдо для подачи и украсить. 

Раньше мы писали рецепт кулича без дрожжей за один час вместе с выпечкой и глазурью за одну минуту.

Еще вам может пригодиться рецепт идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.

Также мы рассказывали о рецепте украинской пасхи за пять минут без замеса для современных хозяек.

Советуем ознакомиться с пасхальным рецептом кулича, как Панеттон, который очень легок в приготовлении.

Еще мы писали о нежной пасхальной панеттоне до Пасхи — рецепт от Клопотенко.

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Пасха
кулич
творог

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