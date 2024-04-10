Вкусная творожная паска без выпечки — проверенный рецепт на Пасху

Вкуснейшая царская паска без выпечки — быстрый рецепт
Рецепт творожной паски, которая получается мягкой, нежной и очень ароматной. Консистенция однородная и просто тает во рту, а сочетание цедры апельсина и кураги приятно удивит вас и ваших гостей.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- творог 9% 500 г;
- желтки 2 шт;
- сливочное масло 100 г;
- сметана 100 г;
- сахар 80 г;
- ванильный сахар 20 г;
- цедра небольшого апельсина (лимона);
- курага 150 г.
Способ приготовления
Творог измельчить блендером или перетереть через сито.
Натереть цедру половины апельсина (лимона) только оранжевую (желтую) часть.
В творог добавить желтки, масло, сметану, сахар, ванильный сахар, цедру. Снова все измельчить до однородного состояния блендером.
Массу прогреть на водяной бане или в кастрюле на среднем огне, не давая ей закипеть. Масса будет становиться более жидкой, это вполне нормально.
Дать массе остыть немного и отправляем в нее мелко нарезанную курагу.
Форму выложить 2 слоями марли, отправить в нее творожную массу, форму поставить в миску, куда будет стекать лишняя жидкость.
Сверху установить небольшой гнет. Оставить в холодильнике на 24 часа. Пасху переложить на блюдо для подачи и украсить.
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