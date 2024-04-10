Вкусная творожная паска без выпечки — проверенный рецепт на Пасху

Творожная паска. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт творожной паски, которая получается мягкой, нежной и очень ароматной. Консистенция однородная и просто тает во рту, а сочетание цедры апельсина и кураги приятно удивит вас и ваших гостей.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

творог 9% 500 г;

желтки 2 шт;

сливочное масло 100 г;

сметана 100 г;

сахар 80 г;

ванильный сахар 20 г;

цедра небольшого апельсина (лимона);

курага 150 г.

Способ приготовления

Творог измельчить блендером или перетереть через сито.

Творог и яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натереть цедру половины апельсина (лимона) только оранжевую (желтую) часть.

Цедра апельсина. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В творог добавить желтки, масло, сметану, сахар, ванильный сахар, цедру. Снова все измельчить до однородного состояния блендером.

Творожная масса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Массу прогреть на водяной бане или в кастрюле на среднем огне, не давая ей закипеть. Масса будет становиться более жидкой, это вполне нормально.

Приготовление кулича. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать массе остыть немного и отправляем в нее мелко нарезанную курагу.

Приготовление кулича. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму выложить 2 слоями марли, отправить в нее творожную массу, форму поставить в миску, куда будет стекать лишняя жидкость.

Творожный кулич. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сверху установить небольшой гнет. Оставить в холодильнике на 24 часа. Пасху переложить на блюдо для подачи и украсить.

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