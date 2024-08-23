Найсмачніша у світі яєчня на сніданок — покроковий рецепт шакшуки

Шакшука з овочами. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Шакшука — це яєчня, яка підкорила серця гурманів по всьому світу. Яскраві овочі, ароматні спеції та ніжні яйця створюють ідеальну страву для сніданку. Найсмачніша у світі яєчня готується легко та просто, додаючи ранку барв і смаку. Рецепт, який варто спробувати кожному.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

перець 2 середні або 1 великий;

помідор 2 шт;

цибуля 1 шт;

часник 1-2 зубки;

перець чилі 1 невеликий;

томатна паста 2 ст.л;

яйця 4 шт;

петрушка;

сіль;

вершкове масло 15 г.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати кубиком і смажити до м’якоти. Тоді додати дрібно нарізаного часнику.

Смажена цибуля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Перець нарізати кубиком і додати у сковорідку через хвилину після часнику. Можна додати також перець чилі.

Смажена цибуля та овочі. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Коли перець трохи підсмажиться додати томатної пасти. Готувати хвилину-дві. Помідори нарізати кубиком, краще їх почистити. Для цього робимо надрізи навхрест і заливаємо на 2 хвилини кип’ятком.

Приготування шакшуки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додаємо помідори, готуємо 5-7 хвилин, можна під кришкою. Трохи розгортаємо засмажку, вбиваємо яйце і готуємо кілька хвилин під кришкою. Насамкінець посипати зеленню і можна їсти.

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