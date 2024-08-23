Найсмачніша у світі яєчня на сніданок — покроковий рецепт шакшуки

Найсмачніша у світі яєчня — готуємо шакшуку легко і просто до сніданку
Шакшука — це яєчня, яка підкорила серця гурманів по всьому світу. Яскраві овочі, ароматні спеції та ніжні яйця створюють ідеальну страву для сніданку. Найсмачніша у світі яєчня готується легко та просто, додаючи ранку барв і смаку. Рецепт, який варто спробувати кожному.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- перець 2 середні або 1 великий;
- помідор 2 шт;
- цибуля 1 шт;
- часник 1-2 зубки;
- перець чилі 1 невеликий;
- томатна паста 2 ст.л;
- яйця 4 шт;
- петрушка;
- сіль;
- вершкове масло 15 г.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати кубиком і смажити до м’якоти. Тоді додати дрібно нарізаного часнику.
Перець нарізати кубиком і додати у сковорідку через хвилину після часнику. Можна додати також перець чилі.
Коли перець трохи підсмажиться додати томатної пасти. Готувати хвилину-дві. Помідори нарізати кубиком, краще їх почистити. Для цього робимо надрізи навхрест і заливаємо на 2 хвилини кип’ятком.
Додаємо помідори, готуємо 5-7 хвилин, можна під кришкою. Трохи розгортаємо засмажку, вбиваємо яйце і готуємо кілька хвилин під кришкою. Насамкінець посипати зеленню і можна їсти.
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