Самая вкусная в мире яичница на завтрак – пошаговый рецепт шакшуки

Шакшука с овощами. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Шакшука — это яичница, которая покорила сердца гурманов по всему миру. Яркие овощи, ароматные специи и нежные яйца создают идеальное блюдо для завтрака. Самая вкусная в мире яичница готовится легко и просто, добавляя утра краски и вкус. Рецепт, который следует попробовать каждому.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

перец 2 средние или 1 большой;

помидор 2 шт;

лук 1 шт;

чеснок 1-2 зубка;

перец чили 1 небольшой;

томатная паста 2 ст.л;

яйца 4 шт;

петрушка;

соль;

сливочное масло 15 г.

Способ приготовления

Лук порезать кубиком и жарить до мякоти. Тогда добавить мелко нарезанный чеснок.

Жареный лук. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Перец порезать кубиком и добавить в сковороду через минуту после чеснока. Можно также добавить перец чили.

Жареный лук и овощи. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Когда перец немного поджарится добавить томатную пасту. Готовить минуту-две. Помидоры порезать кубиком, лучше их почистить. Для этого делаем надрезы крест-накрест и заливаем на 2 минуты кипятком.

Приготовление шакшука. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавляем помидоры, готовим 5-7 минут, можно под крышкой. Немного раскатываем зажарку, вбиваем яйцо и готовим несколько минут под крышкой. Напоследок посыпать зеленью и можно есть.

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