Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Самая вкусная в мире яичница — готовим шакшуку легко и просто к завтраку arrow

Самая вкусная в мире яичница — готовим шакшуку легко и просто к завтраку

23 августа 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Самая вкусная в мире яичница на завтрак – пошаговый рецепт шакшуки
Шакшука с овощами. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Шакшука — это яичница, которая покорила сердца гурманов по всему миру. Яркие овощи, ароматные специи и нежные яйца создают идеальное блюдо для завтрака. Самая вкусная в мире яичница готовится легко и просто, добавляя утра краски и вкус. Рецепт, который следует попробовать каждому.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • перец 2 средние или 1 большой;
  • помидор 2 шт;
  • лук 1 шт;
  • чеснок 1-2 зубка;
  • перец чили 1 небольшой;
  • томатная паста 2 ст.л;
  • яйца 4 шт;
  • петрушка;
  • соль;
  • сливочное масло 15 г.

Способ приготовления

Лук порезать кубиком и жарить до мякоти. Тогда добавить мелко нарезанный чеснок.

рецепт шакшуки на завтрак
Жареный лук. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Перец порезать кубиком и добавить в сковороду через минуту после чеснока. Можно также добавить перец чили.

рецепт вкусной шакшуки на завтрак
Жареный лук и овощи. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Когда перец немного поджарится добавить томатную пасту. Готовить минуту-две. Помидоры порезать кубиком, лучше их почистить. Для этого делаем надрезы крест-накрест и заливаем на 2 минуты кипятком.

рецепт шакшуки с овощами на завтрак
Приготовление шакшука. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавляем помидоры, готовим 5-7 минут, можно под крышкой. Немного раскатываем зажарку, вбиваем яйцо и готовим несколько минут под крышкой. Напоследок посыпать зеленью и можно есть.

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.

лайфхаки яйца рецепт шакшука идея для завтрака

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:02 В Тернопольской области сержант запаса отказался от мобилизации — что решил суд

Text

08:00 Наступление ВСУ в Харьковской области и планы атак России на День Независимости — эфир Ранок.LIVE

07:59 Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска придется постоять дольше

07:55 Враг стирает с лица земли Часов Яр — 24 ОМБр показала катастрофические последствия боев на фото

07:30 Сколько раз могут штрафовать уклонистов — действительно ли арестуют жилье и оставят "без руля"

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Эксклюзив

07:27 Олимпийская чемпионка Парижа 2024 года выдала базу об Украине — интервью

07:21 На Волыни мужчина оскорблял свою пожилую мать — какое наказание избрал для него суд

07:10 В Ботсване нашли самый большой бриллиант современности — сколько он может стоить

07:01 Клиенты ПриватБанка жалуются на трудности с покупкой ОВГЗ

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 тонна металлолома в августе

08:02 В Тернопольской области сержант запаса отказался от мобилизации — что решил суд

07:59 Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска придется постоять дольше

07:55 Враг стирает с лица земли Часов Яр — 24 ОМБр показала катастрофические последствия боев на фото

07:30 Сколько раз могут штрафовать уклонистов — действительно ли арестуют жилье и оставят "без руля"

Эксклюзив

07:27 Олимпийская чемпионка Парижа 2024 года выдала базу об Украине — интервью

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

07:21 На Волыни мужчина оскорблял свою пожилую мать — какое наказание избрал для него суд

07:10 В Ботсване нашли самый большой бриллиант современности — сколько он может стоить

07:01 Клиенты ПриватБанка жалуются на трудности с покупкой ОВГЗ

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 тонна металлолома в августе

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

Эксклюзив

07:27 Олимпийская чемпионка Парижа 2024 года выдала базу об Украине — интервью

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

Text

08:00 Наступление ВСУ в Харьковской области и планы атак России на День Независимости — эфир Ранок.LIVE

22 августа 2024
Text

22:55 Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины

Text

18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

Text

17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

Text

16:42 Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области

Text

13:00 Подготовка России к ударам по Киеву и информационная кампания Кремля — эфир День.LIVE

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

10:46 Ляшко отправил проверку в психушку Одесчины, где боевой медик объявил голодовку

Text

09:51 Нардепка объяснила, почему закон о регистрации оружия не сработает в условиях войны

Text

09:04 Нардепка заявила о коррупционных злоупотреблениях в военных закупках

Text

08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку