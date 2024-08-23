Самая вкусная в мире яичница на завтрак – пошаговый рецепт шакшуки

Самая вкусная в мире яичница — готовим шакшуку легко и просто к завтраку
Шакшука — это яичница, которая покорила сердца гурманов по всему миру. Яркие овощи, ароматные специи и нежные яйца создают идеальное блюдо для завтрака. Самая вкусная в мире яичница готовится легко и просто, добавляя утра краски и вкус. Рецепт, который следует попробовать каждому.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.
Вам понадобится:
- перец 2 средние или 1 большой;
- помидор 2 шт;
- лук 1 шт;
- чеснок 1-2 зубка;
- перец чили 1 небольшой;
- томатная паста 2 ст.л;
- яйца 4 шт;
- петрушка;
- соль;
- сливочное масло 15 г.
Способ приготовления
Лук порезать кубиком и жарить до мякоти. Тогда добавить мелко нарезанный чеснок.
Перец порезать кубиком и добавить в сковороду через минуту после чеснока. Можно также добавить перец чили.
Когда перец немного поджарится добавить томатную пасту. Готовить минуту-две. Помидоры порезать кубиком, лучше их почистить. Для этого делаем надрезы крест-накрест и заливаем на 2 минуты кипятком.
Добавляем помидоры, готовим 5-7 минут, можно под крышкой. Немного раскатываем зажарку, вбиваем яйцо и готовим несколько минут под крышкой. Напоследок посыпать зеленью и можно есть.
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