Найсмачніші котлети за рецептом бабусі — кілька незвичайних секретів для ідеального смаку

Найсмачніші котлети за рецептом бабусі — незвичайні секрети
Найсмачніші котлети, як у дитинстві! Бабусин рецепт — це не лише правильні пропорції, а й кілька секретів, які зроблять котлети соковитими, ніжними та ароматними. Спробуйте приготувати — результат перевершить усі очікування.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- фарш яловичий — 600 г;
- цибуля — 1 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- вершки — 50 мл;
- петрушка (свіжа чи сушена);
- діжонська гірчиця — 1/2 чайної ложки;
- сушений часник — 1/2 чайної ложки;
- чорний перець — 1/4 чайної ложки;
- мускатний горіх;
- сухарі для панірування — 3/4 склянки;
- сіль;
- олія для обсмажування.
Спосіб приготування
Нарізати цибулю дрібним кубиком. Обсмажити цибулю на невеликій кількості олії, щоб знизити різкість і зробити котлети ніжнішими. Нарізати трохи петрушки для аромату.
У глибоку миску відправити яйце, гірчицю, сушений часник, чорний перець, мускатний горіх і перемішати до однорідності. Додати сухарі для панірування, вершки, свіжу петрушку, фарш і обсмажену цибулю. Посолити фарш, контролюючи кількість солі, та ретельно перемішати.
Сформувати котлети вагою приблизно по 100 грамів, щоб вони добре приготувалися. Перед основним обсмаженням приготувати одну котлету для проби, щоб перевірити рівень спецій.
Для смаження використовувати сталеву або чавунну сковороду. Розігріти сковороду до середнього рівня нагріву (5 із 10). Обсмажити котлети до золотистої скоринки з одного боку, перевернути та повторити з іншого боку.
Перекласти котлети на деко. Запікати у духовці при температурі 180 ºС на середньому рівні без накриття протягом 8-10 хвилин. Після приготування дати котлетам трохи охолонути, щоб соки рівномірно розподілилися, і подавати до столу.
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