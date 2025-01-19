Найсмачніші котлети за рецептом бабусі — кілька незвичайних секретів для ідеального смаку

Домашні котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Найсмачніші котлети, як у дитинстві! Бабусин рецепт — це не лише правильні пропорції, а й кілька секретів, які зроблять котлети соковитими, ніжними та ароматними. Спробуйте приготувати — результат перевершить усі очікування.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

фарш яловичий — 600 г;

цибуля — 1 шт.;

яйце — 1 шт.;

вершки — 50 мл;

петрушка (свіжа чи сушена);

діжонська гірчиця — 1/2 чайної ложки;

сушений часник — 1/2 чайної ложки;

чорний перець — 1/4 чайної ложки;

мускатний горіх;

сухарі для панірування — 3/4 склянки;

сіль;

олія для обсмажування.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю дрібним кубиком. Обсмажити цибулю на невеликій кількості олії, щоб знизити різкість і зробити котлети ніжнішими. Нарізати трохи петрушки для аромату.

Смажена цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

У глибоку миску відправити яйце, гірчицю, сушений часник, чорний перець, мускатний горіх і перемішати до однорідності. Додати сухарі для панірування, вершки, свіжу петрушку, фарш і обсмажену цибулю. Посолити фарш, контролюючи кількість солі, та ретельно перемішати.

Приготування котлет. Фото: smachnenke.com.ua

Сформувати котлети вагою приблизно по 100 грамів, щоб вони добре приготувалися. Перед основним обсмаженням приготувати одну котлету для проби, щоб перевірити рівень спецій.

Котлети з фаршу. Фото: smachnenke.com.ua

Для смаження використовувати сталеву або чавунну сковороду. Розігріти сковороду до середнього рівня нагріву (5 із 10). Обсмажити котлети до золотистої скоринки з одного боку, перевернути та повторити з іншого боку.

Готові котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти котлети на деко. Запікати у духовці при температурі 180 ºС на середньому рівні без накриття протягом 8-10 хвилин. Після приготування дати котлетам трохи охолонути, щоб соки рівномірно розподілилися, і подавати до столу.

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