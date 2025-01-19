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Найсмачніші котлети за рецептом бабусі — незвичайні секрети

19 січня 2025 00:41
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Найсмачніші котлети за рецептом бабусі — кілька незвичайних секретів для ідеального смаку
Домашні котлети. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Найсмачніші котлети, як у дитинстві! Бабусин рецепт — це не лише правильні пропорції, а й кілька секретів, які зроблять котлети соковитими, ніжними та ароматними. Спробуйте приготувати — результат перевершить усі очікування.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • фарш яловичий — 600 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • вершки — 50 мл;
  • петрушка (свіжа чи сушена);
  • діжонська гірчиця — 1/2 чайної ложки;
  • сушений часник — 1/2 чайної ложки;
  • чорний перець — 1/4 чайної ложки;
  • мускатний горіх;
  • сухарі для панірування — 3/4 склянки;
  • сіль;
  • олія для обсмажування.

Спосіб приготування 

Нарізати цибулю дрібним кубиком. Обсмажити цибулю на невеликій кількості олії, щоб знизити різкість і зробити котлети ніжнішими. Нарізати трохи петрушки для аромату.

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Смажена цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

У глибоку миску відправити яйце, гірчицю, сушений часник, чорний перець, мускатний горіх і перемішати до однорідності. Додати сухарі для панірування, вершки, свіжу петрушку, фарш і обсмажену цибулю. Посолити фарш, контролюючи кількість солі, та ретельно перемішати.

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Приготування котлет. Фото: smachnenke.com.ua

Сформувати котлети вагою приблизно по 100 грамів, щоб вони добре приготувалися. Перед основним обсмаженням приготувати одну котлету для проби, щоб перевірити рівень спецій.

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Котлети з фаршу. Фото: smachnenke.com.ua

Для смаження використовувати сталеву або чавунну сковороду. Розігріти сковороду до середнього рівня нагріву (5 із 10). Обсмажити котлети до золотистої скоринки з одного боку, перевернути та повторити з іншого боку.

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Готові котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти котлети на деко. Запікати у духовці при температурі 180 ºС на середньому рівні без накриття протягом 8-10 хвилин. Після приготування дати котлетам трохи охолонути, щоб соки рівномірно розподілилися, і подавати до столу.

Раніше ми давали рецепт соковитих котлет з дитинства за рецептом бабусі.

Ще ми розповідали, як приготувати котлети в духовці — простий рецепт.

Також радимо ознайомитися з ідеальним рецептом хрустких, але соковитих котлет.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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