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Самые вкусные котлеты по рецепту бабушки — необычные секреты

19 января 2025 00:41
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Самые вкусные котлеты по рецепту бабушки — несколько необычных секретов для идеального вкуса
Домашние котлеты. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Вкуснейшие котлеты, как в детстве! Бабушкин рецепт — это не только правильные пропорции, но и несколько секретов, которые сделают котлеты сочными, нежными и ароматными. Попробуйте приготовить — результат превзойдет все ожидания.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • фарш говяжий — 600 г;
  • лук — 1 шт.
  • яйцо — 1 шт;
  • сливки — 50 мл;
  • петрушка (свежая или сушеная);
  • дижонская горчица — 1/2 чайной ложки;
  • сушеный чеснок — 1/2 чайной ложки;
  • черный перец — 1/4 чайной ложки;
  • мускатный орех;
  • сухари для панировки — 3/4 стакана;
  • соль;
  • растительное масло для обжаривания.

Способ приготовления

Нарезать лук мелким кубиком, обжарить на небольшом количестве масла, чтобы снизить резкость и сделать котлеты более нежными. Нарезать немного петрушки для аромата.

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Жареный лук. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокую миску отправить яйцо, горчицу, сушеный чеснок, черный перец, мускатный орех и перемешать до однородности. Добавить сухари для панировки, сливки, свежую петрушку, фарш и обжаренный лук. Посолить фарш, контролируя количество соли, и тщательно перемешать.

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Приготовление котлет. Фото: smachnenke.com.ua

Сформировать котлеты весом примерно по 100 граммов, чтобы они хорошо приготовились. Перед основной обжаркой приготовить одну котлету для пробы, чтобы проверить уровень специй.

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Котлеты из фарша. Фото: smachnenke.com.ua

Для жарки использовать стальную или чугунную сковороду. Разогреть сковороду до среднего уровня нагрева (5 из 10). Обжарить котлеты до золотистой корочки с одной стороны, перевернуть и повторить с другой стороны.

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Готовые котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить котлеты на противень. Запекать в духовке при температуре 180 ºС на среднем уровне без накрывания в течение 8-10 минут. После приготовления дать котлетам немного остыть, чтобы соки равномерно распределились, и подавать к столу.

Ранее мы давали рецепт сочных котлет из детства по рецепту бабушки.

Еще мы рассказывали, как приготовить котлеты в духовке — простой рецепт.

Также советуем ознакомиться с идеальным рецептом хрустящих, но сочных котлет.

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