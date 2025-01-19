Самые вкусные котлеты по рецепту бабушки — несколько необычных секретов для идеального вкуса

Самые вкусные котлеты по рецепту бабушки — необычные секреты
Вкуснейшие котлеты, как в детстве! Бабушкин рецепт — это не только правильные пропорции, но и несколько секретов, которые сделают котлеты сочными, нежными и ароматными. Попробуйте приготовить — результат превзойдет все ожидания.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- фарш говяжий — 600 г;
- лук — 1 шт.
- яйцо — 1 шт;
- сливки — 50 мл;
- петрушка (свежая или сушеная);
- дижонская горчица — 1/2 чайной ложки;
- сушеный чеснок — 1/2 чайной ложки;
- черный перец — 1/4 чайной ложки;
- мускатный орех;
- сухари для панировки — 3/4 стакана;
- соль;
- растительное масло для обжаривания.
Способ приготовления
Нарезать лук мелким кубиком, обжарить на небольшом количестве масла, чтобы снизить резкость и сделать котлеты более нежными. Нарезать немного петрушки для аромата.
В глубокую миску отправить яйцо, горчицу, сушеный чеснок, черный перец, мускатный орех и перемешать до однородности. Добавить сухари для панировки, сливки, свежую петрушку, фарш и обжаренный лук. Посолить фарш, контролируя количество соли, и тщательно перемешать.
Сформировать котлеты весом примерно по 100 граммов, чтобы они хорошо приготовились. Перед основной обжаркой приготовить одну котлету для пробы, чтобы проверить уровень специй.
Для жарки использовать стальную или чугунную сковороду. Разогреть сковороду до среднего уровня нагрева (5 из 10). Обжарить котлеты до золотистой корочки с одной стороны, перевернуть и повторить с другой стороны.
Переложить котлеты на противень. Запекать в духовке при температуре 180 ºС на среднем уровне без накрывания в течение 8-10 минут. После приготовления дать котлетам немного остыть, чтобы соки равномерно распределились, и подавать к столу.
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