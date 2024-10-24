Найсмачніші пиріжки з начинкою — старовинний рецепт від прабабусі.

Найсмачніші пиріжки з начинкою на пательні — старовинний рецепт від прабабусі
Старовинні рецепти завжди мають особливий смак і душевність. Пиріжки за рецептом прабабусі — це справжня кулінарна магія. Спробуйте приготувати ці ніжні, ароматні пиріжки з улюбленою начинкою та пориньте у смак дитинства.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- молоко — 250 мл;
- цукор — 2 ч.л.;
- дріжджі сирі — 20 г;
- сметана — 100 г;
- олія — 50 мл;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — ½ ч.л.;
- борошно — 550 г.
Інгредієнти для картопляної начинки:
- картопля — 800 г;
- сіль — 1,5 ч.л.;
- сало солоне — 100 г;
- масло вершкове — 30 г.
Спосіб приготування
До 50 мл теплого молока додати чайну ложку цукру та дріжджі, змішати та залишити до утворення опари. У цей час змішуємо сметану із залишками молока, яйцем, додати олію.
Замішати компоненти, додати цукор та сіль, перемішуємо знову і додаємо борошно. Замішуємо м’яке та липке тісто, залишаємо його у теплі на 1 годину.
У цей час готуємо начинку: відварюємо очищену картоплю до готовності. Нарізаємо тонкими брусочками сало й обсмажуємо до золотистого кольору на пательні.
Солимо картоплю і розминаємо в пюре, додаємо смажене сало з жиром і вершкове масло, змішуємо. Обминаємо тісто, ділимо на 16 рівних частин, формуємо колобки.
Розгортаємо колобки в невеликі коржики, кладемо в них начинку і защипуємо її всередині. На пательні на великій кількості олії обсмажуємо пиріжки до рум’яного кольору з обох боків. Після приготування можна відразу подавати до столу. Вони виходять м’які та хрумкі, поки гарячі.
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