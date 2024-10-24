Найсмачніші пиріжки з начинкою — старовинний рецепт від прабабусі.

Пиріжки з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Старовинні рецепти завжди мають особливий смак і душевність. Пиріжки за рецептом прабабусі — це справжня кулінарна магія. Спробуйте приготувати ці ніжні, ароматні пиріжки з улюбленою начинкою та пориньте у смак дитинства.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

молоко — 250 мл;

цукор — 2 ч.л.;

дріжджі сирі — 20 г;

сметана — 100 г;

олія — 50 мл;

яйце — 1 шт.;

сіль — ½ ч.л.;

борошно — 550 г.

Інгредієнти для картопляної начинки:

картопля — 800 г;

сіль — 1,5 ч.л.;

сало солоне — 100 г;

масло вершкове — 30 г.

Спосіб приготування

До 50 мл теплого молока додати чайну ложку цукру та дріжджі, змішати та залишити до утворення опари. У цей час змішуємо сметану із залишками молока, яйцем, додати олію.

Замішати компоненти, додати цукор та сіль, перемішуємо знову і додаємо борошно. Замішуємо м’яке та липке тісто, залишаємо його у теплі на 1 годину.

У цей час готуємо начинку: відварюємо очищену картоплю до готовності. Нарізаємо тонкими брусочками сало й обсмажуємо до золотистого кольору на пательні.

Солимо картоплю і розминаємо в пюре, додаємо смажене сало з жиром і вершкове масло, змішуємо. Обминаємо тісто, ділимо на 16 рівних частин, формуємо колобки.

Пиріжки з картоплею. Фото: smachnenke.com.ua

Розгортаємо колобки в невеликі коржики, кладемо в них начинку і защипуємо її всередині. На пательні на великій кількості олії обсмажуємо пиріжки до рум’яного кольору з обох боків. Після приготування можна відразу подавати до столу. Вони виходять м’які та хрумкі, поки гарячі.

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