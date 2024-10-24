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Найсмачніші пиріжки з начинкою на пательні — старовинний рецепт від прабабусі

24 жовтня 2024 03:20
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Найсмачніші пиріжки з начинкою — старовинний рецепт від прабабусі.
Пиріжки з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Старовинні рецепти завжди мають особливий смак і душевність. Пиріжки за рецептом прабабусі — це справжня кулінарна магія. Спробуйте приготувати ці ніжні, ароматні пиріжки з улюбленою начинкою та пориньте у смак дитинства. 

Рецепт опублікували Smachnenke

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Вам знадобиться: 

  • молоко — 250 мл;
  • цукор — 2 ч.л.;
  • дріжджі сирі — 20 г;
  • сметана — 100 г;
  • олія — 50 мл;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — ½ ч.л.;
  • борошно — 550 г. 

Інгредієнти для картопляної начинки:

  • картопля — 800 г;
  • сіль — 1,5 ч.л.;
  • сало солоне — 100 г;
  • масло вершкове — 30 г.

Спосіб приготування 

До 50 мл теплого молока додати чайну ложку цукру та дріжджі, змішати та залишити до утворення опари. У цей час змішуємо сметану із залишками молока, яйцем, додати олію.

Замішати компоненти, додати цукор та сіль, перемішуємо знову і додаємо борошно. Замішуємо м’яке та липке тісто, залишаємо його у теплі на 1 годину.

У цей час готуємо начинку: відварюємо очищену картоплю до готовності. Нарізаємо тонкими брусочками сало й обсмажуємо до золотистого кольору на пательні.

Солимо картоплю і розминаємо в пюре, додаємо смажене сало з жиром і вершкове масло, змішуємо. Обминаємо тісто, ділимо на 16 рівних частин, формуємо колобки.

пиріжки з картоплею та дріжжами
Пиріжки з картоплею. Фото: smachnenke.com.ua

Розгортаємо колобки в невеликі коржики, кладемо в них начинку і защипуємо її всередині. На пательні на великій кількості олії обсмажуємо пиріжки до рум’яного кольору з обох боків. Після приготування можна відразу подавати до столу. Вони виходять м’які та хрумкі, поки гарячі.

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