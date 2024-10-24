Самые вкусные пирожки с начинкой – старинный рецепт от прабабушки.

Пирожки с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Старинные рецепты всегда имеют особый вкус и душевность. Пирожки по рецепту прабабушки — это настоящая кулинарная магия. Попробуйте приготовить эти нежные, ароматные пирожки с любимой начинкой и окунитесь во вкус детства.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

молоко — 250 мл;

сахар — 2 ч.л.;

дрожжи сырые — 20 г;

сметана — 100 г;

масло — 50 мл;

яйцо — 1 шт.;

соль — ½ ч.л.;

мука — 550 г.

Ингредиенты для картофельной начинки:

картофель — 800 г;

соль — 1,5 ч.л.;

сало соленое — 100 г;

масло сливочное — 30 г.

Способ приготовления

К 50 мл теплого молока добавить чайную ложку сахара и дрожжи, смешать и оставить до образования опары. В это время смешиваем сметану с остатками молока, яйцом, добавить растительное масло.

Замешаем компоненты, добавляем сахар и соль, перемешиваем снова и добавляем муку. Замешиваем мягкое и липкое тесто, оставляем в тепле на 1 час.

В это время готовим начинку: отвариваем очищенный картофель до готовности. Нарезаем тонкими брусочками сало и обжариваем до золотистого цвета на сковороде.

Солим картофель и разминаем в пюре, добавляем жареное сало с жиром и сливочное масло, смешиваем. Берем тесто, делим на 16 равных частей, формируем колобки.

Пирожки с картофелем. Фото: smachnenke.com.ua

Раскатываем колобки в небольшие лепешки, кладем в них начинку и защипываем ее внутри. На сковороде на большом количестве растительного масла обжариваем пирожки до румяного цвета с обеих сторон. После приготовления можно сразу подавать на стол. Они получаются мягкие и хрустящие, пока горячие.

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