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Самые вкусные пирожки с начинкой на сковороде — старинный рецепт от прабабушки

24 октября 2024 03:20
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Самые вкусные пирожки с начинкой – старинный рецепт от прабабушки.
Пирожки с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Старинные рецепты всегда имеют особый вкус и душевность. Пирожки по рецепту прабабушки — это настоящая кулинарная магия. Попробуйте приготовить эти нежные, ароматные пирожки с любимой начинкой и окунитесь во вкус детства.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • молоко — 250 мл;
  • сахар — 2 ч.л.;
  • дрожжи сырые — 20 г;
  • сметана — 100 г;
  • масло — 50 мл;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — ½ ч.л.;
  • мука — 550 г.

Ингредиенты для картофельной начинки:

  • картофель — 800 г;
  • соль — 1,5 ч.л.;
  • сало соленое — 100 г;
  • масло сливочное — 30 г.

Способ приготовления

К 50 мл теплого молока добавить чайную ложку сахара и дрожжи, смешать и оставить до образования опары. В это время смешиваем сметану с остатками молока, яйцом, добавить растительное масло.

Замешаем компоненты, добавляем сахар и соль, перемешиваем снова и добавляем муку. Замешиваем мягкое и липкое тесто, оставляем в тепле на 1 час.

В это время готовим начинку: отвариваем очищенный картофель до готовности. Нарезаем тонкими брусочками сало и обжариваем до золотистого цвета на сковороде.

Солим картофель и разминаем в пюре, добавляем жареное сало с жиром и сливочное масло, смешиваем. Берем тесто, делим на 16 равных частей, формируем колобки.

пирожки с картофелем и дрожжами
Пирожки с картофелем. Фото: smachnenke.com.ua

Раскатываем колобки в небольшие лепешки, кладем в них начинку и защипываем ее внутри. На сковороде на большом количестве растительного масла обжариваем пирожки до румяного цвета с обеих сторон. После приготовления можно сразу подавать на стол. Они получаются мягкие и хрустящие, пока горячие.

Раньше мы писали об украинском рецепте бабушкиных пирожков с куриным фаршем.

Еще мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.

Также мы писали об еще одном быстром рецепте знаменитого торта "Наполеон" за 20 минут, который тает во рту.

рецепты пирожки на сковороде пирожки картошка мука

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