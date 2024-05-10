Як приготувати домашній майонез — простий бюджетний рецепт

Домашній майонез. Фото: Freepik

Найсмачніший домашній майонез без зусиль, який виходить краще за магазинний. Обов'язково спробуйте повторити та переконайтеся в цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel.

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Вам знадобиться:

250 мл олії;

1 яйце;

1 чайна ложка цукру;

0.5 чайної ложки солі;

2.5-3 чайні ложки оцту;

гірчиця (за бажанням);

блендер із насадкою (занурювальний).

Спосіб приготування

В чашу блендера вливаємо олію, вона повинна бути кімнатної температури або навіть трохи охолоджена.

Рослинна олія. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Далі вбиваємо одне яйце, додаємо сіль, цукор, оцет та гірчицю.

Курячі яйця та сіль. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Занурювальну насадку блендера опускаємо на центр яйця. І збиваємо 15-20 секунд. За бажанням, якщо виходить занадто густо, наприкінц можна додати 20 мл води і ще раз збити.

Приготування майонезу. Фото: YouTube @ksuu_cooking

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