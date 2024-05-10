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Найсмачніший домашній майонез без зусиль — кращий за магазинний

10 травня 2024 16:59
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати домашній майонез — простий бюджетний рецепт
Домашній майонез. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Найсмачніший домашній майонез без зусиль, який виходить краще за магазинний. Обов'язково спробуйте повторити та переконайтеся в цьому самі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel.

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Вам знадобиться:

  • 250 мл олії;
  • 1 яйце;
  • 1 чайна ложка цукру;
  • 0.5 чайної ложки солі;
  • 2.5-3 чайні ложки оцту;
  • гірчиця (за бажанням);
  • блендер із насадкою (занурювальний).

Спосіб приготування

В чашу блендера вливаємо олію, вона повинна бути кімнатної температури або навіть трохи охолоджена.

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Рослинна олія. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Далі вбиваємо одне яйце, додаємо сіль, цукор, оцет та гірчицю. 

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Курячі яйця та сіль. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Занурювальну насадку блендера опускаємо на центр яйця. І збиваємо 15-20 секунд. За бажанням, якщо виходить занадто густо, наприкінц можна додати 20 мл води і ще раз збити.

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Приготування майонезу. Фото: YouTube @ksuu_cooking

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соус

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