Як приготувати домашній майонез — простий бюджетний рецепт

Найсмачніший домашній майонез без зусиль — кращий за магазинний
Найсмачніший домашній майонез без зусиль, який виходить краще за магазинний. Обов'язково спробуйте повторити та переконайтеся в цьому самі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel.
Вам знадобиться:
- 250 мл олії;
- 1 яйце;
- 1 чайна ложка цукру;
- 0.5 чайної ложки солі;
- 2.5-3 чайні ложки оцту;
- гірчиця (за бажанням);
- блендер із насадкою (занурювальний).
Спосіб приготування
В чашу блендера вливаємо олію, вона повинна бути кімнатної температури або навіть трохи охолоджена.
Далі вбиваємо одне яйце, додаємо сіль, цукор, оцет та гірчицю.
Занурювальну насадку блендера опускаємо на центр яйця. І збиваємо 15-20 секунд. За бажанням, якщо виходить занадто густо, наприкінц можна додати 20 мл води і ще раз збити.
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