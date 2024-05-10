Как приготовить домашний майонез — простой бюджетный рецепт

Домашний майонез. Фото: Freepik

Самый вкусный домашний майонез без труда, который получается лучше магазинного. Обязательно попытайтесь повторить и убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.

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Вам понадобится:

250 мл масла;

1 яйцо;

1 чайная ложка сахара;

0.5 чайной ложки соли;

2.5-3 чайные ложки уксуса;

горчица (по желанию);

блендер с насадкой (погружной).

Способ приготовления

В чашу блендера вливаем масло, оно должно быть комнатной температуры или даже немного охлаждено.

Растительное масло. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Далее добавляем одно яйцо, соль, сахар, уксус и горчицу.

Куриные яйца и соль. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Погружную насадку блендера опускаем на центр яйца. И взбиваем 15-20 секунд. По желанию, если получается слишком густо, в конце можно добавить 20 мл воды и еще раз взбить.

Приготовление майонеза. Фото: YouTube @ksuu_cooking

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