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Самый вкусный домашний майонез без труда — лучше магазинного

10 мая 2024 16:59
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить домашний майонез — простой бюджетный рецепт
Домашний майонез. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Самый вкусный домашний майонез без труда, который получается лучше магазинного. Обязательно попытайтесь повторить и убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.

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Вам понадобится:

  • 250 мл масла;
  • 1 яйцо;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • 0.5 чайной ложки соли;
  • 2.5-3 чайные ложки уксуса;
  • горчица (по желанию);
  • блендер с насадкой (погружной).

Способ приготовления

В чашу блендера вливаем масло, оно должно быть комнатной температуры или даже немного охлаждено.

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Растительное масло. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Далее добавляем одно яйцо, соль, сахар, уксус и горчицу.

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Куриные яйца и соль. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Погружную насадку блендера опускаем на центр яйца. И взбиваем 15-20 секунд. По желанию, если получается слишком густо, в конце можно добавить 20 мл воды и еще раз взбить.

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Приготовление майонеза. Фото: YouTube @ksuu_cooking

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рецепты
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яйца
домашний майонез
соус

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