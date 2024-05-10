Как приготовить домашний майонез — простой бюджетный рецепт

Самый вкусный домашний майонез без труда — лучше магазинного
Самый вкусный домашний майонез без труда, который получается лучше магазинного. Обязательно попытайтесь повторить и убедитесь в этом сами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.
Вам понадобится:
- 250 мл масла;
- 1 яйцо;
- 1 чайная ложка сахара;
- 0.5 чайной ложки соли;
- 2.5-3 чайные ложки уксуса;
- горчица (по желанию);
- блендер с насадкой (погружной).
Способ приготовления
В чашу блендера вливаем масло, оно должно быть комнатной температуры или даже немного охлаждено.
Далее добавляем одно яйцо, соль, сахар, уксус и горчицу.
Погружную насадку блендера опускаем на центр яйца. И взбиваем 15-20 секунд. По желанию, если получается слишком густо, в конце можно добавить 20 мл воды и еще раз взбить.
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