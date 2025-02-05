Найсмачніший густий майонез без яєць — всього 1 хвилина приготування

Домашній майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Домашній майонез без яєць — це найкраща альтернатива магазинному. Без консервантів, барвників та шкідливих добавок, він виходить густим, ароматним і дуже смачним. Приготування займає всього 1 хвилину, а результат перевершує всі очікування.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Домашній майонез — це чудова альтернатива магазинному варіанту, оскільки не містить барвників, консервантів, хімічних добавок та шкідливих жирів. Ви самостійно контролюєте якість продуктів, додаєте спеції на свій смак і можете бути впевнені у натуральності інгредієнтів.

Один із головних плюсів — можливість приготування майонезу без яєць. Це особливо актуально для тих, хто уникає сирих яєць у стравах або дотримується певного раціону харчування. Замінити яйця можна молоком, вершками або навіть рідиною з консервованих горошку, кукурудзи чи квасолі.

Як приготувати домашній майонез без яєць

Домашній майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

молоко (або вершки) — 100 мл;

рафінована олія — 200 мл;

гірчиця (класична) — 1 ч. л.;

сіль — за смаком;

сушений часник — за бажанням;

лимонний сік — 2 ч. л.

Спосіб приготування

Молоко та олію кімнатної температури налити у високу склянку або банку. Занурити блендер, увімкнути та збивати, поки маса не почне емульгуватися та густішати.

Додати гірчицю, сіль, лимонний сік, сушений часник і знову збити до отримання густої консистенції.

Готовий майонез зберігати у холодильнику до 7 днів. Він має ніжну текстуру, насичений смак і чудово підходить для заправки салатів, приготування соусів або намазок на бутерброди.

Приготування домашнього майонезу займає менше хвилини, а результат виходить набагато кращим за магазинний. Натуральний, ароматний та безпечний — він стане ідеальним доповненням до ваших улюблених страв.

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