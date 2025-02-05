Найсмачніший густий майонез без яєць — всього 1 хвилина приготування

Найсмачніший густий майонез, без яєць за 1 хвилину
Домашній майонез без яєць — це найкраща альтернатива магазинному. Без консервантів, барвників та шкідливих добавок, він виходить густим, ароматним і дуже смачним. Приготування займає всього 1 хвилину, а результат перевершує всі очікування.
Рецепт опублікували Smachnenke.
У чому перевага домашнього майонезу
Домашній майонез — це чудова альтернатива магазинному варіанту, оскільки не містить барвників, консервантів, хімічних добавок та шкідливих жирів. Ви самостійно контролюєте якість продуктів, додаєте спеції на свій смак і можете бути впевнені у натуральності інгредієнтів.
Один із головних плюсів — можливість приготування майонезу без яєць. Це особливо актуально для тих, хто уникає сирих яєць у стравах або дотримується певного раціону харчування. Замінити яйця можна молоком, вершками або навіть рідиною з консервованих горошку, кукурудзи чи квасолі.
Як приготувати домашній майонез без яєць
Вам знадобиться:
- молоко (або вершки) — 100 мл;
- рафінована олія — 200 мл;
- гірчиця (класична) — 1 ч. л.;
- сіль — за смаком;
- сушений часник — за бажанням;
- лимонний сік — 2 ч. л.
Спосіб приготування
Молоко та олію кімнатної температури налити у високу склянку або банку. Занурити блендер, увімкнути та збивати, поки маса не почне емульгуватися та густішати.
Додати гірчицю, сіль, лимонний сік, сушений часник і знову збити до отримання густої консистенції.
Готовий майонез зберігати у холодильнику до 7 днів. Він має ніжну текстуру, насичений смак і чудово підходить для заправки салатів, приготування соусів або намазок на бутерброди.
Приготування домашнього майонезу займає менше хвилини, а результат виходить набагато кращим за магазинний. Натуральний, ароматний та безпечний — він стане ідеальним доповненням до ваших улюблених страв.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів
Смачний салат із буряків — секретний рецепт з відомого ресторану.
Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.
Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.
А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.
Читайте Новини.LIVE!