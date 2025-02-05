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Самый вкусный густой майонез, без яиц за 1 минуту

5 февраля 2025 00:02
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Самый вкусный густой майонез без яиц — всего 1 минута приготовления
Домашний майонез. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Домашний майонез без яиц — это лучшая альтернатива магазинному. Без консервантов, красителей и вредных добавок, он получается густым, ароматным и очень вкусным. Приготовление занимает всего 1 минуту, а результат превосходит все ожидания.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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В чем преимущество домашнего майонеза

Домашний майонез — это отличная альтернатива магазинному варианту, поскольку не содержит красителей, консервантов, химических добавок и вредных жиров. Вы самостоятельно контролируете качество продуктов, добавляете специи по своему вкусу и можете быть уверены в натуральности ингредиентов.

Один из главных плюсов — возможность приготовления майонеза без яиц. Это особенно актуально для тех, кто избегает сырых яиц в блюдах или придерживается определенного рациона питания. Заменить яйца можно молоком, сливками или даже жидкостью из консервированных горошка, кукурузы или фасоли.

Как приготовить домашний майонез без яиц

рецепт домашнього майонезу
Домашний майонез Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

  • молоко (или сливки) — 100 мл.;
  • рафинированное масло — 200 мл.;
  • горчица (классическая) — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • сушеный чеснок — по желанию;
  • лимонный сок — 2 ч. л.

Способ приготовления

Молоко и масло комнатной температуры налить в высокий стакан или банку. Погрузить блендер, включить и взбивать, пока масса не начнет эмульгироваться и густеть.

Добавить горчицу, соль, лимонный сок, сушеный чеснок и снова взбить до получения густой консистенции.

Готовый майонез хранить в холодильнике до 7 дней. Он имеет нежную текстуру, насыщенный вкус и прекрасно подходит для заправки салатов, приготовления соусов или намазок на бутерброды.

Приготовление домашнего майонеза занимает меньше минуты, а результат получается намного лучше магазинного. Натуральный, ароматный и безопасный - он станет идеальным дополнением к вашим любимым блюдам.

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