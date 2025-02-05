Самый вкусный густой майонез без яиц — всего 1 минута приготовления

Самый вкусный густой майонез, без яиц за 1 минуту
Домашний майонез без яиц — это лучшая альтернатива магазинному. Без консервантов, красителей и вредных добавок, он получается густым, ароматным и очень вкусным. Приготовление занимает всего 1 минуту, а результат превосходит все ожидания.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
В чем преимущество домашнего майонеза
Домашний майонез — это отличная альтернатива магазинному варианту, поскольку не содержит красителей, консервантов, химических добавок и вредных жиров. Вы самостоятельно контролируете качество продуктов, добавляете специи по своему вкусу и можете быть уверены в натуральности ингредиентов.
Один из главных плюсов — возможность приготовления майонеза без яиц. Это особенно актуально для тех, кто избегает сырых яиц в блюдах или придерживается определенного рациона питания. Заменить яйца можно молоком, сливками или даже жидкостью из консервированных горошка, кукурузы или фасоли.
Как приготовить домашний майонез без яиц
Вам понадобится:
- молоко (или сливки) — 100 мл.;
- рафинированное масло — 200 мл.;
- горчица (классическая) — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- сушеный чеснок — по желанию;
- лимонный сок — 2 ч. л.
Способ приготовления
Молоко и масло комнатной температуры налить в высокий стакан или банку. Погрузить блендер, включить и взбивать, пока масса не начнет эмульгироваться и густеть.
Добавить горчицу, соль, лимонный сок, сушеный чеснок и снова взбить до получения густой консистенции.
Готовый майонез хранить в холодильнике до 7 дней. Он имеет нежную текстуру, насыщенный вкус и прекрасно подходит для заправки салатов, приготовления соусов или намазок на бутерброды.
Приготовление домашнего майонеза занимает меньше минуты, а результат получается намного лучше магазинного. Натуральный, ароматный и безопасный - он станет идеальным дополнением к вашим любимым блюдам.
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