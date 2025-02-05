Самый вкусный густой майонез без яиц — всего 1 минута приготовления

Домашний майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Домашний майонез без яиц — это лучшая альтернатива магазинному. Без консервантов, красителей и вредных добавок, он получается густым, ароматным и очень вкусным. Приготовление занимает всего 1 минуту, а результат превосходит все ожидания.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

В чем преимущество домашнего майонеза



Домашний майонез — это отличная альтернатива магазинному варианту, поскольку не содержит красителей, консервантов, химических добавок и вредных жиров. Вы самостоятельно контролируете качество продуктов, добавляете специи по своему вкусу и можете быть уверены в натуральности ингредиентов.

Один из главных плюсов — возможность приготовления майонеза без яиц. Это особенно актуально для тех, кто избегает сырых яиц в блюдах или придерживается определенного рациона питания. Заменить яйца можно молоком, сливками или даже жидкостью из консервированных горошка, кукурузы или фасоли.

Как приготовить домашний майонез без яиц

Домашний майонез Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

молоко (или сливки) — 100 мл.;

рафинированное масло — 200 мл.;

горчица (классическая) — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

сушеный чеснок — по желанию;

лимонный сок — 2 ч. л.

Способ приготовления

Молоко и масло комнатной температуры налить в высокий стакан или банку. Погрузить блендер, включить и взбивать, пока масса не начнет эмульгироваться и густеть.

Добавить горчицу, соль, лимонный сок, сушеный чеснок и снова взбить до получения густой консистенции.

Готовый майонез хранить в холодильнике до 7 дней. Он имеет нежную текстуру, насыщенный вкус и прекрасно подходит для заправки салатов, приготовления соусов или намазок на бутерброды.

Приготовление домашнего майонеза занимает меньше минуты, а результат получается намного лучше магазинного. Натуральный, ароматный и безопасный - он станет идеальным дополнением к вашим любимым блюдам.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.