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Найсмачніший рецепт із кабачків на сніданок — кабачкова піца на сковороді

2 серпня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Найсмачніший рецепт із кабачків на сніданок – покроковий рецепт
Кабачкова піца. Фото: YouTube @AlinaFooDee
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Простий і швидкий рецепт із кабачків на сковороді. Схоже на піцу із кабачків. Якщо ви не знаєте, як приготувати кабачки, спробуйте цей рецепт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • кабачок 1 шт. (250-300 г) + сіль 1/3 ч. л;
  • яйце 1 шт;
  • борошно 1-2 ст. з гіркою (кількість борошна залежить від вологості кабачки, може знадобитися більше);
  • сіль за смаком;
  • помідор 1 шт;
  • моцарелла 60 р.
  • сушений орегано та базилік за смаком.

Спосіб приготування

Натерти кабачок на великій тертці. Додати сіль, перемішати і залишити на 5 хвилин, щоб кабачки пустили сік. Віджати рідину з кабачка.

рецепт сніданку з кабачка
Тертий кабачок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати яйце, сіль до смаку, борошно. Розігріти сковороду, викласти кабачкове тісто, розрівняти. Накрити кришкою і обсмажувати 4-5 хвилин до рум'яної скоринки.

смачний рецепт сніданку з кабачка
Кабачок та борошно. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати помідори та моцареллу на кружечки. Перевернути кабачковий млинець. Викласти сир та помідори.

рецепт сніданку з кабачка на сковороді
Кабачкова піца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посолити помідори за смаком. Посипати сушеним орегано та базиліком. Накрити кришкою та обсмажити ще 3-5 хвилин.

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