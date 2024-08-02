Найсмачніший рецепт із кабачків на сніданок – покроковий рецепт

Кабачкова піца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Простий і швидкий рецепт із кабачків на сковороді. Схоже на піцу із кабачків. Якщо ви не знаєте, як приготувати кабачки, спробуйте цей рецепт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

кабачок 1 шт. (250-300 г) + сіль 1/3 ч. л;

яйце 1 шт;

борошно 1-2 ст. з гіркою (кількість борошна залежить від вологості кабачки, може знадобитися більше);

сіль за смаком;

помідор 1 шт;

моцарелла 60 р.

сушений орегано та базилік за смаком.

Спосіб приготування

Натерти кабачок на великій тертці. Додати сіль, перемішати і залишити на 5 хвилин, щоб кабачки пустили сік. Віджати рідину з кабачка.

Тертий кабачок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати яйце, сіль до смаку, борошно. Розігріти сковороду, викласти кабачкове тісто, розрівняти. Накрити кришкою і обсмажувати 4-5 хвилин до рум'яної скоринки.

Кабачок та борошно. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати помідори та моцареллу на кружечки. Перевернути кабачковий млинець. Викласти сир та помідори.

Кабачкова піца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посолити помідори за смаком. Посипати сушеним орегано та базиліком. Накрити кришкою та обсмажити ще 3-5 хвилин.

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