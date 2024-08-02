Найсмачніший рецепт із кабачків на сніданок – покроковий рецепт

Найсмачніший рецепт із кабачків на сніданок — кабачкова піца на сковороді
Простий і швидкий рецепт із кабачків на сковороді. Схоже на піцу із кабачків. Якщо ви не знаєте, як приготувати кабачки, спробуйте цей рецепт.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- кабачок 1 шт. (250-300 г) + сіль 1/3 ч. л;
- яйце 1 шт;
- борошно 1-2 ст. з гіркою (кількість борошна залежить від вологості кабачки, може знадобитися більше);
- сіль за смаком;
- помідор 1 шт;
- моцарелла 60 р.
- сушений орегано та базилік за смаком.
Спосіб приготування
Натерти кабачок на великій тертці. Додати сіль, перемішати і залишити на 5 хвилин, щоб кабачки пустили сік. Віджати рідину з кабачка.
Додати яйце, сіль до смаку, борошно. Розігріти сковороду, викласти кабачкове тісто, розрівняти. Накрити кришкою і обсмажувати 4-5 хвилин до рум'яної скоринки.
Нарізати помідори та моцареллу на кружечки. Перевернути кабачковий млинець. Викласти сир та помідори.
Посолити помідори за смаком. Посипати сушеним орегано та базиліком. Накрити кришкою та обсмажити ще 3-5 хвилин.
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