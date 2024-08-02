Самый вкусный рецепт из кабачков на завтрак — пошаговый рецепт

Кабачковая пицца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Простой и быстрый рецепт из кабачков на сковороде. Похоже на пиццу из кабачков. Если вы не знаете, как приготовить кабачки, то попробуйте этот рецепт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

кабачок 1 шт. (250-300 г) + соль 1/3 ч.л;

яйцо 1 шт;

мука 1-2 ст.л. с горкой (количество муки зависит от влажности кабачки, может понадобиться больше);

соль по вкусу;

помидор 1 шт;

моцарелла 60 г.

сушеный орегано и базилик по вкусу.

Способ приготовления

Натереть кабачок на крупной терке. Добавить соль, перемешать и оставить на 5 минут, чтобы кабачки пустили сок. Отжать жидкость с кабачка.

Тертый кабачок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить яйцо, соль по вкусу, муку. Разогреть сковороду, выложить кабачковое тесто, разровнять. Накрыть крышкой и обжаривать 4-5 минут до румяной корочки.

Кабачок и мука. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать помидоры и моцареллу на кружочки. Перевернуть кабачковый блин. Выложить сыр и помидоры.

Кабачковая пицца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посолить помидоры по вкусу. Посыпать сушеным орегано и базиликом. Накрыть крышкой и обжарить еще 3-5 минут.

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