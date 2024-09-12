Найсмачніший салат на зиму з квасолі, перцю та баклажанів — покроковий рецепт заготівлі

Салат на зиму. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Приготуйте смачний салат на зиму з квасолі, перцю та баклажанів, який стане справжнім хітом на вашому столі! Цей ситний та ароматний рецепт настільки гарний, що навіть 50 банок такої заготівлі не вистачить, щоб насолодитися ним до кінця зими.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

цибуля 1 кг;

перець 1 кг;

морква 1 кг;

баклажани 1 кг;

помідори 2 кг;

олія 300 мл;

квасоля 1,5 л;

цукор 100 г;

сіль 50 г.

Спосіб приготування

Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти і обсмажити на олії.

Цибуля та морква. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарізати солодкий перець соломкою, додати в каструлю. Помідори пропустити через м'ясорубку і додати до овочів, готувати разом 10 хвилин.

Солодкий перець. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Почистити баклажани і нарізати кубиком, додати в каструлю. Також додати варену квасолю. Додати 50 г солі та 100 г цукру.

Квасоля та баклажани. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Салат готуємо 40 хвилин, періодично помішувати. Складаємо в банки та закриваємо.

Приготування заготівлі. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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