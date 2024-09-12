Найсмачніший салат на зиму з квасолі, перцю та баклажанів — покроковий рецепт заготівлі

Найсмачніший салат на зиму з квасолі, перцю та баклажану — і 50 банок такої заготовки буде мало
Приготуйте смачний салат на зиму з квасолі, перцю та баклажанів, який стане справжнім хітом на вашому столі! Цей ситний та ароматний рецепт настільки гарний, що навіть 50 банок такої заготівлі не вистачить, щоб насолодитися ним до кінця зими.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- цибуля 1 кг;
- перець 1 кг;
- морква 1 кг;
- баклажани 1 кг;
- помідори 2 кг;
- олія 300 мл;
- квасоля 1,5 л;
- цукор 100 г;
- сіль 50 г.
Спосіб приготування
Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти і обсмажити на олії.
Нарізати солодкий перець соломкою, додати в каструлю. Помідори пропустити через м'ясорубку і додати до овочів, готувати разом 10 хвилин.
Почистити баклажани і нарізати кубиком, додати в каструлю. Також додати варену квасолю. Додати 50 г солі та 100 г цукру.
Салат готуємо 40 хвилин, періодично помішувати. Складаємо в банки та закриваємо.
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