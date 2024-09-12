Вкуснейший салат на зиму из фасоли, перца и баклажанов — пошаговый рецепт заготовки

Салат на зиму. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Приготуйте вкуснейший салат на зиму из фасоли, перца и баклажанов, который станет настоящим хитом на вашем столе! Этот сытный и ароматный рецепт настолько хорош, что даже 50 банок такой заготовки не хватит, чтобы насладиться им до конца зимы.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

лук 1 кг;

перец 1 кг;

морковь 1 кг;

баклажаны 1 кг;

помидоры 2 кг;

растительное масло 300 мл;

фасоль 1,5 л;

сахар 100 г;

соль 50 г.

Способ приготовления

Лук мелко нарезать, морковь натереть и обжарить на растительном масле.

Лук и морковь. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарезать сладкий перец соломкой, добавить в кастрюлю. Помидоры пропустить через мясорубку и добавить к овощам, готовить все вместе 10 минут.

Сладкий перец. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Почистить баклажаны и нарезать кубиком, добавить в кастрюлю. Также добавить вареную фасоль. Добавить 50 г соли и 100 г сахара.

Фасоль и баклажаны. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Салат готовим 40 минут, периодически помешивать. Складываем в банки и закрываем.

Приготування заготовки. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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