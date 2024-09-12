Вкуснейший салат на зиму из фасоли, перца и баклажанов — пошаговый рецепт заготовки

Вкуснейший салат на зиму из фасоли, перца и баклажана — и 50 банок такой заготовки будет мало
Приготуйте вкуснейший салат на зиму из фасоли, перца и баклажанов, который станет настоящим хитом на вашем столе! Этот сытный и ароматный рецепт настолько хорош, что даже 50 банок такой заготовки не хватит, чтобы насладиться им до конца зимы.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- лук 1 кг;
- перец 1 кг;
- морковь 1 кг;
- баклажаны 1 кг;
- помидоры 2 кг;
- растительное масло 300 мл;
- фасоль 1,5 л;
- сахар 100 г;
- соль 50 г.
Способ приготовления
Лук мелко нарезать, морковь натереть и обжарить на растительном масле.
Нарезать сладкий перец соломкой, добавить в кастрюлю. Помидоры пропустить через мясорубку и добавить к овощам, готовить все вместе 10 минут.
Почистить баклажаны и нарезать кубиком, добавить в кастрюлю. Также добавить вареную фасоль. Добавить 50 г соли и 100 г сахара.
Салат готовим 40 минут, периодически помешивать. Складываем в банки и закрываем.
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