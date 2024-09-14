Найсмачніший салат із кабачків на зиму – покроковий рецепт.

Найсмачніший салат з кабачків на зиму — виходять, як м'ясо
Приготуйте найсмачніший салат з кабачків на зиму, який на смак нагадує м'ясо! Ніжні, ароматні кабачки стануть чудовою закускою або доповненням до основних страв.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно .
Вам знадобиться:
- кабачки — 2,5 кг;
- цибуля ріпчаста — 0,5 кг;
- олія — 60 мл;
- часник — 1 головка;
- сіль — 1 ст. л;
- цукор — 2 ст. л;
- спеції для шашлику — 30 г;
- чорний перець — 0,5 ч. л;
- оцет 9% — 50 мл.
Спосіб приготування
Кабачки необхідно нарізати кільцями і злегка обсмажити.
Далі до кабачків додати нарізану цибулю, олію 60 мл, подрібнений часник, сіль 1 ст. л, цукор 2 ст. л, спеції для шашлику 30 г, чорний перець 0,5 год, і оцет 9% 50 мл. Залишаємо кабачки на дві години.
Потім складаємо кабачки в банки та заливаємо соком, який утворився.
Ставимо банки стерилізації. З моменту закипання необхідно простерилізувати протягом 15 хвилин. Потім закриваємо банки та залишаємо до повного охолодження.
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