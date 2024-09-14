Найсмачніший салат із кабачків на зиму – покроковий рецепт.

Салат із кабачків. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Приготуйте найсмачніший салат з кабачків на зиму, який на смак нагадує м'ясо! Ніжні, ароматні кабачки стануть чудовою закускою або доповненням до основних страв.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно .

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Вам знадобиться:

кабачки — 2,5 кг;

цибуля ріпчаста — 0,5 кг;

олія — 60 мл;

часник — 1 головка;

сіль — 1 ст. л;

цукор — 2 ст. л;

спеції для шашлику — 30 г;

чорний перець — 0,5 ч. л;

оцет 9% — 50 мл.

Спосіб приготування

Кабачки необхідно нарізати кільцями і злегка обсмажити.

Смажені кабачки. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі до кабачків додати нарізану цибулю, олію 60 мл, подрібнений часник, сіль 1 ст. л, цукор 2 ст. л, спеції для шашлику 30 г, чорний перець 0,5 год, і оцет 9% 50 мл. Залишаємо кабачки на дві години.

Кабачки та цибуля. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім складаємо кабачки в банки та заливаємо соком, який утворився.

Кабачки у банках. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ставимо банки стерилізації. З моменту закипання необхідно простерилізувати протягом 15 хвилин. Потім закриваємо банки та залишаємо до повного охолодження.

Стерилізація банок. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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