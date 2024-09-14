Самый вкусный салат из кабачков на зиму — пошаговый рецепт.

Салат из кабачков. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Приготовьте самый вкусный салат из кабачков на зиму, который по вкусу напоминает мясо! Нежные, ароматные кабачки станут отличной закуской или дополнением к основным блюдам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

Читайте также:

Вам понадобится:

кабачки — 2,5 кг;

лук репчатый — 0,5 кг;

масло — 60 мл;

чеснок — 1 головка;

соль — 1 ст. л;

сахар — 2 ст. л;

специи для шашлыка — 30 г;

черный перец — 0,5 ч. л;

уксус 9% — 50 мл.

Способ приготовления

Кабачки необходимо нарезать колечками и слегка обжарить.

Жаренные кабачки. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее к кабачкам добавить нарезанный лук, масло 60 мл, измельченный чеснок, соль 1 ст. л, сахар 2 ст. л, специи для шашлыка 30 г, черный перец 0,5 ч, и уксус 9% 50 мл. Оставляем кабачки на два часа.

Кабачки и лук. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем складываем кабачки в банки и заливаем соком, который образовался.

Кабачки в банках. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ставим банки стерилизации. С момента закипания необходимо простерилизовать в течении 15 минут. Затем закрываем банки и оставляем до полного охлождения.

Стерилизация банок. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы – без стерилизации, без уксуса, с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму с вкусным маринадом, который можно пить.