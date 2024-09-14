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Самый вкусный салата из кабачков на зиму — получаются, как мясо

14 сентября 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Самый вкусный салат из кабачков на зиму — пошаговый рецепт.
Салат из кабачков. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Приготовьте самый вкусный салат из кабачков на зиму, который по вкусу напоминает мясо! Нежные, ароматные кабачки станут отличной закуской или дополнением к основным блюдам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно

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Вам понадобится: 

  • кабачки — 2,5 кг;
  • лук репчатый —  0,5 кг;
  • масло — 60 мл;
  • чеснок — 1 головка;
  • соль — 1 ст. л;
  • сахар — 2 ст. л;
  • специи для шашлыка — 30 г;
  • черный перец — 0,5 ч. л;
  • уксус 9% —  50 мл. 

Способ приготовления 

Кабачки необходимо нарезать колечками и слегка обжарить. 

салат из кабачков на зиму
Жаренные кабачки. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее к кабачкам добавить нарезанный лук, масло 60 мл, измельченный чеснок, соль 1 ст. л, сахар 2 ст. л, специи для шашлыка 30 г, черный перец  0,5 ч, и уксус 9% 50 мл. Оставляем кабачки на два часа. 

простой салат из кабачков на зиму
Кабачки и лук. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем складываем кабачки в банки и заливаем соком, который образовался. 

вкусный салат из кабачков на зиму
Кабачки в банках. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ставим банки стерилизации. С момента закипания необходимо простерилизовать в течении 15 минут. Затем закрываем банки и оставляем до полного охлождения. 

простой и вкусный салат из кабачков на зиму
Стерилизация банок. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы – без стерилизации, без уксуса, с базиликом.

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Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму с вкусным маринадом, который можно пить.

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