Самый вкусный салат из кабачков на зиму — пошаговый рецепт.

Самый вкусный салата из кабачков на зиму — получаются, как мясо
Приготовьте самый вкусный салат из кабачков на зиму, который по вкусу напоминает мясо! Нежные, ароматные кабачки станут отличной закуской или дополнением к основным блюдам.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- кабачки — 2,5 кг;
- лук репчатый — 0,5 кг;
- масло — 60 мл;
- чеснок — 1 головка;
- соль — 1 ст. л;
- сахар — 2 ст. л;
- специи для шашлыка — 30 г;
- черный перец — 0,5 ч. л;
- уксус 9% — 50 мл.
Способ приготовления
Кабачки необходимо нарезать колечками и слегка обжарить.
Далее к кабачкам добавить нарезанный лук, масло 60 мл, измельченный чеснок, соль 1 ст. л, сахар 2 ст. л, специи для шашлыка 30 г, черный перец 0,5 ч, и уксус 9% 50 мл. Оставляем кабачки на два часа.
Затем складываем кабачки в банки и заливаем соком, который образовался.
Ставим банки стерилизации. С момента закипания необходимо простерилизовать в течении 15 минут. Затем закрываем банки и оставляем до полного охлождения.
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