Як приготувати тертий пиріг — бабусин покроковий рецепт з фото

Пиріг з варенням. Фото: YouTube @user-wv9bm6sj8b

У даному відео пропонуємо один із кращих рецептів тертого пирога з варенням. Хрустка основа та ароматне варення творять чудеса, а готується зовсім просто. Рекомендуємо спробувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Разом за столом.

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Вам знадобиться:

210 г борошна;

дрібка солі;

5 г розпушувача;

125 г цукру;

100 г вершкового масла;

1 яйце;

250 г варення.

Спосіб приготування

До борошна з розпушувачем додати сіль, потерте масло, цукор і розтерти у крихту.

Приготування тіста. Фото: YouTube @user-wv9bm6sj8b

Далі додати яйце та замісити тісто.

Приготування тіста. Фото: YouTube @user-wv9bm6sj8b

Третину тіста загорнути у харчову плівку та поставити у морозильну камеру на 30 хвилин.

Тісто для пирога. Фото: YouTube @user-wv9bm6sj8b

Решту тіста розкатати та помістити у форму 20×20 см.

Тісто та варення. Фото: YouTube @user-wv9bm6sj8b

На тісто викласти варення (примітка: якщо варення надто рідке, попередньо його можна процідити через сито для відділення рідини).

Приготування пирога. Фото: YouTube @user-wv9bm6sj8b

Притерти тістом з морозильної камери та випікати при 180 °С протягом 25-30 хвилин. Охолодити та посипати цукровою пудрою.

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