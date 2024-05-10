Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Найвдаліший рецепт тертого пирога з варенням за бабусиним рецептом arrow

Найвдаліший рецепт тертого пирога з варенням за бабусиним рецептом

10 травня 2024 13:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати тертий пиріг — бабусин покроковий рецепт з фото
Пиріг з варенням. Фото: YouTube @user-wv9bm6sj8b
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

У даному відео пропонуємо один із кращих рецептів тертого пирога з варенням. Хрустка основа та ароматне варення творять чудеса, а готується зовсім просто. Рекомендуємо спробувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Разом за столом

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • 210 г борошна;
  • дрібка солі;
  • 5 г розпушувача;
  • 125 г цукру;
  • 100 г вершкового масла;
  • 1 яйце;
  • 250 г варення.

Спосіб приготування 

До борошна з розпушувачем додати сіль, потерте масло, цукор і розтерти у крихту.

null
Приготування тіста. Фото: YouTube @user-wv9bm6sj8b

Далі додати яйце та замісити тісто. 

null
Приготування тіста. Фото: YouTube @user-wv9bm6sj8b

Третину тіста загорнути у харчову плівку та поставити у морозильну камеру на 30 хвилин. 

null
Тісто для пирога. Фото: YouTube @user-wv9bm6sj8b

Решту тіста розкатати та помістити у форму 20×20 см. 

null
Тісто та варення. Фото: YouTube @user-wv9bm6sj8b

На тісто викласти варення (примітка: якщо варення надто рідке, попередньо його можна процідити через сито для відділення рідини). 

null
Приготування пирога. Фото: YouTube @user-wv9bm6sj8b

Притерти тістом з морозильної камери та випікати при 180 °С протягом 25-30 хвилин. Охолодити та посипати цукровою пудрою.

Раніше ми писали про рецепт ароматного пирога з ягодами та спосіб приготування угорської королівської ватрушки.

Також ми писали про рецепт італійського пирога "12 ложок" — повітряний та ніжний.

Ще радимо ознайомитись із рецептом десерту "Бурфі" — нашвидкуруч за 30 хвилин.

рецепти
лайфхаки
пиріг
випічка
варення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні