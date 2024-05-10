Як приготувати тертий пиріг — бабусин покроковий рецепт з фото

Найвдаліший рецепт тертого пирога з варенням за бабусиним рецептом
У даному відео пропонуємо один із кращих рецептів тертого пирога з варенням. Хрустка основа та ароматне варення творять чудеса, а готується зовсім просто. Рекомендуємо спробувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Разом за столом.
Вам знадобиться:
- 210 г борошна;
- дрібка солі;
- 5 г розпушувача;
- 125 г цукру;
- 100 г вершкового масла;
- 1 яйце;
- 250 г варення.
Спосіб приготування
До борошна з розпушувачем додати сіль, потерте масло, цукор і розтерти у крихту.
Далі додати яйце та замісити тісто.
Третину тіста загорнути у харчову плівку та поставити у морозильну камеру на 30 хвилин.
Решту тіста розкатати та помістити у форму 20×20 см.
На тісто викласти варення (примітка: якщо варення надто рідке, попередньо його можна процідити через сито для відділення рідини).
Притерти тістом з морозильної камери та випікати при 180 °С протягом 25-30 хвилин. Охолодити та посипати цукровою пудрою.
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