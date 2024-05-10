Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Самый удачный рецепт тертого пирога с вареньем по бабушкиному рецепту arrow

Самый удачный рецепт тертого пирога с вареньем по бабушкиному рецепту

10 мая 2024 13:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить тертый пирог – бабушкин пошаговый рецепт с фото
Пирог с вареньем. Фото: YouTube @user-wv9bm6sj8b
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

В данном видео предлагаем один из лучших рецептов тертого пирога с вареньем. Хрустящая основа и ароматное варенье творят чудеса, а готовится очень просто. Рекомендуем попробовать.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вместе за столом.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • 210 г муки;
  • щепотка соли;
  • 5 г разрыхлителя;
  • 125 г сахара;
  • 100 г сливочного масла;
  • 1 яйцо;
  • 250 г варенья.

Способ приготовления

К муке с разрыхлителем добавить соль, потертое масло, сахар и растереть в крошку.

null
Приготовление теста. Фото: YouTube @user-wv9bm6sj8b

Затем добавить яйцо и замесить тесто.

null
Приготовление теста. Фото: YouTube @user-wv9bm6sj8b

Треть теста завернуть в пищевую пленку и поставить в морозильную камеру на 30 минут.

null
Тесто для пирога. Фото: YouTube @user-wv9bm6sj8b

Оставшееся тесто раскатать и поместить в форму 20×20 см.

null
Тесто и варенье. Фото: YouTube @user-wv9bm6sj8b

На тесто выложить варенье. Если варенье слишком жидкое, предварительно его можно процедить через сито для отделения жидкости.

null
Приготовление пирога. Фото: YouTube @user-wv9bm6sj8b

Притереть тестом из морозильной камеры и выпекать при 180 ºС в течение 25-30 минут. Охладить и посыпать сахарной пудрой.

Раньше мы писали о рецепте ароматного пирога с ягодами и способе приготовления венгерской королевской ватрушки.

Также мы писали о рецепте итальянского пирога "12 ложек" — воздушный и нежный.

Еще советуем ознакомиться с рецептом десерта "Бурфи" — наскоро за 30 минут.

рецепты
лайфхаки
пирог
выпечка
варенье

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае