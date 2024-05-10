Как приготовить тертый пирог – бабушкин пошаговый рецепт с фото

Пирог с вареньем. Фото: YouTube @user-wv9bm6sj8b

В данном видео предлагаем один из лучших рецептов тертого пирога с вареньем. Хрустящая основа и ароматное варенье творят чудеса, а готовится очень просто. Рекомендуем попробовать.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вместе за столом.

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Вам понадобится:

210 г муки;

щепотка соли;

5 г разрыхлителя;

125 г сахара;

100 г сливочного масла;

1 яйцо;

250 г варенья.

Способ приготовления

К муке с разрыхлителем добавить соль, потертое масло, сахар и растереть в крошку.

Приготовление теста. Фото: YouTube @user-wv9bm6sj8b

Затем добавить яйцо и замесить тесто.

Приготовление теста. Фото: YouTube @user-wv9bm6sj8b

Треть теста завернуть в пищевую пленку и поставить в морозильную камеру на 30 минут.

Тесто для пирога. Фото: YouTube @user-wv9bm6sj8b

Оставшееся тесто раскатать и поместить в форму 20×20 см.

Тесто и варенье. Фото: YouTube @user-wv9bm6sj8b

На тесто выложить варенье. Если варенье слишком жидкое, предварительно его можно процедить через сито для отделения жидкости.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @user-wv9bm6sj8b

Притереть тестом из морозильной камеры и выпекать при 180 ºС в течение 25-30 минут. Охладить и посыпать сахарной пудрой.

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