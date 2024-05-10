Как приготовить тертый пирог – бабушкин пошаговый рецепт с фото

Самый удачный рецепт тертого пирога с вареньем по бабушкиному рецепту
В данном видео предлагаем один из лучших рецептов тертого пирога с вареньем. Хрустящая основа и ароматное варенье творят чудеса, а готовится очень просто. Рекомендуем попробовать.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вместе за столом.
Вам понадобится:
- 210 г муки;
- щепотка соли;
- 5 г разрыхлителя;
- 125 г сахара;
- 100 г сливочного масла;
- 1 яйцо;
- 250 г варенья.
Способ приготовления
К муке с разрыхлителем добавить соль, потертое масло, сахар и растереть в крошку.
Затем добавить яйцо и замесить тесто.
Треть теста завернуть в пищевую пленку и поставить в морозильную камеру на 30 минут.
Оставшееся тесто раскатать и поместить в форму 20×20 см.
На тесто выложить варенье. Если варенье слишком жидкое, предварительно его можно процедить через сито для отделения жидкости.
Притереть тестом из морозильной камеры и выпекать при 180 ºС в течение 25-30 минут. Охладить и посыпать сахарной пудрой.
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