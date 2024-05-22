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Найвідоміший і найсмачніший рецепт салату із щавлем та буряком

22 травня 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати із щавлю, смачний та корисний салат – покроковий рецепт
Листя щавлю. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Освіжаючий та поживний салат із щавлем та буряком — ідеальна страва для літнього столу. Дізнайтеся, як приготувати цей популярний рецепт, який підкорить вас своєю яскравістю, смаком та користю для здоров'я. Прості інгредієнти та кілька секретів приготування зроблять цей салат вашим улюбленим частуванням.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачні поради.

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Вам знадобиться:

  • буряк варений 1 шт (великий);
  • картопля варена 1 шт (велика);
  • морква варена 1 шт;
  • квасоля консервована 1 банка;
  • свіжий огірок 1 шт (великий);
  • Зелена цибуля;
  • щавель 1 пучок;
  • олія 5 ст.л;
  • сіль;
  • чорний перець.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати варений буряк і заправити його олією, щоб вона не фарбувала інші овочі.

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Варений буряк. Фото: YouTube @vkusniesoveti

Потім необхідно нарізати варену картоплю, варену моркву та свіжий огірок.

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Морква та картопля. Фото: YouTube @vkusniesoveti

Нарізати щавель та зелену цибулю. Також можна використовувати кріп та петрушку.

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Листя щавлю. Фото: YouTube @vkusniesoveti

Додати консервовану квасолю, сіль, перець і заправити олією.

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Готовий салат. Фото: YouTube @vkusniesoveti

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