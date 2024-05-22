Что приготовить из щавеля, вкусный и полезный салат — пошаговый рецепт

Листья щавеля. Фото: Freepik

Освежающий и питательный салат с щавелем и свеклой — идеальное блюдо для летнего стола. Узнайте, как приготовить этот популярный рецепт, который покорит вас своей яркостью, вкусом и пользой для здоровья. Простые ингредиенты и несколько секретов приготовления сделают этот салат вашим любимым угощением.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусные советы.

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Вам понадобится:

свекла вареная 1 шт (крупная);

картофель вареный 1 шт (крупный);

морковь вареная 1 шт;

фасоль консервированная 1 банка;

свежий огурец 1 шт (крупный);

зеленый лук;

щавель 1 пучок;

растительное масло 5 ст.л;

соль;

черный перец.

Способ приготовления

Сначала необходимо нарезать вареную свеклу и заправить ее растительным маслом, чтобы она не открашивала другие овощи.

Вареная свекла. Фото: YouTube @vkusniesoveti

Затем необходимо нарезать вареный картофель, вареную морковь и свежий огурец.

Морковь и картофель. Фото: YouTube @vkusniesoveti

Нарезать щавель и зеленый лук. Также можно использовать укроп и петрушку.

Листья щавеля. Фото: YouTube @vkusniesoveti

Добавить консервированную фасоль, соль, перец и заправить растительным маслом.

Готовій салат. Фото: YouTube @vkusniesoveti

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