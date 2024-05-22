Что приготовить из щавеля, вкусный и полезный салат — пошаговый рецепт

Самый известный и вкусный рецепт салата с щавелем и свеклой
Освежающий и питательный салат с щавелем и свеклой — идеальное блюдо для летнего стола. Узнайте, как приготовить этот популярный рецепт, который покорит вас своей яркостью, вкусом и пользой для здоровья. Простые ингредиенты и несколько секретов приготовления сделают этот салат вашим любимым угощением.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусные советы.
Вам понадобится:
- свекла вареная 1 шт (крупная);
- картофель вареный 1 шт (крупный);
- морковь вареная 1 шт;
- фасоль консервированная 1 банка;
- свежий огурец 1 шт (крупный);
- зеленый лук;
- щавель 1 пучок;
- растительное масло 5 ст.л;
- соль;
- черный перец.
Способ приготовления
Сначала необходимо нарезать вареную свеклу и заправить ее растительным маслом, чтобы она не открашивала другие овощи.
Затем необходимо нарезать вареный картофель, вареную морковь и свежий огурец.
Нарезать щавель и зеленый лук. Также можно использовать укроп и петрушку.
Добавить консервированную фасоль, соль, перец и заправить растительным маслом.
Раньше мы писали о легком апрельском салате за одну минуту с черемшей и яйцами — супер рецепт.
Вы не поверите, каким вкусным может быть салат — рецепт из мивины за 20 минут.
Также советуем ознакомиться с необычным рецептом салата из молодой капусты — ароматным и ярким.
Еще мы рассказывали о салате с крабовыми палочками по-новому — рецепт, который понравится.
Читайте Новини.LIVE!