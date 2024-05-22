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Самый известный и вкусный рецепт салата с щавелем и свеклой

22 мая 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить из щавеля, вкусный и полезный салат — пошаговый рецепт
Листья щавеля. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Освежающий и питательный салат с щавелем и свеклой — идеальное блюдо для летнего стола. Узнайте, как приготовить этот популярный рецепт, который покорит вас своей яркостью, вкусом и пользой для здоровья. Простые ингредиенты и несколько секретов приготовления сделают этот салат вашим любимым угощением.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусные советы

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Вам понадобится: 

  • свекла вареная 1 шт (крупная);
  • картофель вареный 1 шт (крупный);
  • морковь вареная 1 шт;
  • фасоль консервированная 1 банка;
  • свежий огурец 1 шт (крупный);
  • зеленый лук;
  • щавель 1 пучок;
  • растительное масло 5 ст.л;
  • соль;
  • черный перец.

Способ приготовления 

Сначала необходимо нарезать вареную свеклу и заправить ее растительным маслом, чтобы она не открашивала другие овощи. 

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Вареная свекла. Фото: YouTube @vkusniesoveti

Затем необходимо нарезать вареный картофель, вареную морковь и свежий огурец. 

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Морковь и картофель. Фото: YouTube @vkusniesoveti

Нарезать щавель и зеленый лук. Также можно использовать укроп и петрушку. 

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Листья щавеля. Фото: YouTube @vkusniesoveti

Добавить консервированную фасоль, соль, перец и заправить растительным маслом. 

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Готовій салат. Фото: YouTube @vkusniesoveti

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