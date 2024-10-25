Найвідоміший італійський томатний соус "Маринара" — ідеальний для піци та спагеті

Томатний соус. Фото: Скріншот YouTube @zhiznvkusnaja

Соус "Маринара" — класика італійської кухні, що ідеально підходить для піци, пасти та інших улюблених страв. Цей простий, але насичений томатний соус стане вашим фаворитом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ЖИТТЯ — СМАЧНЕ! Галина Артеменко — Рецепти.

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Вам знадобиться:

1 л. помідорів у соку або 1 кг свіжих сезонних помідорів + 1 ст. л. томатної пасти;

1 цибулина;

3-5 зубчиків часнику;

4-6 філе анчоусів у маслі;

2 ст. л. олії;

сіль, перець, орегано до смаку.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю та часник. Анчоуси дрібно нарізати.

Цибуля та часник. Фото: Скріншот YouTube @zhiznvkusnaja

На розігрітій сковороді підсмажити анчоуси. Далі додаємо цибулю та часник. Помішуючи обсмажити одну хвилину. Додати орегано, чорний перець. Посолити наприкінці. Додати помідори та роздавити їх лопаткою. Готувати соус до загусання, приблизно 15 хвилин.

Приготування соусу. Фото: Скриншот YouTube @zhiznvkusnaja

Соус подрібнити у блендері до однорідної консистенції.

Томатний соус. Фото: Скриншот YouTube @zhiznvkusnaja

Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, на смак вона як аджика, всі чоловіки оцінять.

Ще ми публікували інші рецепти аджики. Наприклад, аджика з буряка виходить дуже смачною і яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете використати її для приготування борщу.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, основних м'ясних страв або супу та рагу, а деякі їдять її прямо зі свіжим хлібом.