Самый знаменитый итальянский томатный соус "Маринара" — идеальный для пиццы и спагетти

Томатный соус. Фото: Скриншот YouTube @zhiznvkusnaja

Соус "Маринара" — классика итальянской кухни, идеально подходящий для пиццы, пасты и других любимых блюд. Этот простой, но насыщенный томатный соус станет вашим фаворитом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ЖИЗНЬ — ВКУСНАЯ! Галина Артеменко — Рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

1 л. помидоров в соку или 1 кг свежих сезонных помидоров + 1 ст. л. томатной пасты;

1 луковица;

3-5 зубчиков чеснока;

4-6 филе анчоусов в масле;

2 ст. л. растительного масла;

соль, перец, орегано по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать лук и чеснок. Анчоусы мелко нарезать.

Лук и чеснок. Фото: Скриншот YouTube @zhiznvkusnaja

На разогретой сковороде поджарить анчоусы. Далее добавляем лук и чеснок. Помешивая обжарить одну минуту. Добавить орегано, черный перец. Посолить в конце. Добавить помидоры и раздавить их лопаткой. Готовить соус до загустения, примерно 15 минут.

Приготовление соуса. Фото: Скриншот YouTube @zhiznvkusnaja

Соус измельчить в блендере до однородной консистенции.

Томатный соус. Фото: Скриншот YouTube @zhiznvkusnaja

Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу она как аджика, все мужчины оценят.

Еще мы публиковали другие рецепты аджики. К примеру, аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не чувствуется. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете использовать ее для приготовления борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, основным мясным блюдам или супу и рагу, а некоторые едят ее прямо со свежим хлебом.