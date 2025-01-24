Найздоровіший сніданок у світі — рецепт від довгожителів, які прожили 100 років

Найздоровіший сніданок — рецепт від людей, які прожили 100 років
Який сніданок вважають найздоровішим довгожителі, які прожили понад століття? Дізнайтеся їхній секретний рецепт і почніть свій день зі страви, що підтримує здоров'я та подовжує життя.
Про це пише The Mirror.
Дослідження Дена Бюттнера демонструє не тільки силу традиційної кухні, а й наголошує на важливості простих, натуральних інгредієнтів для підтримки здоров'я і довголіття.
Протягом двох десятиліть Ден Бюттнер присвятив свої дослідження пошуку секретів довголіття. У костариканському селищі Нікоя він виявив рецепт сніданку, що допомагає місцевим жителям доживати до 100 років.
Цю страву називають "найздоровішим сніданком у світі", адже вона має унікальні корисні властивості, зокрема, сприяє зниженню кров'яного тиску та зменшенню ризику виникнення раку.
Основу рецепта складають прості, але дуже поживні інгредієнти: чорна квасоля, довгозернистий білий рис, кукурудзяні тортильї, цибуля, червоний перець, місцеві трави та спеції. Кукурудзяні тортильї, виготовлені з тіста, замішаного на деревній золі, збагачені вітаміном B.
Чорна квасоля, своєю чергою, є джерелом антиоксидантів, калію та вітамінів групи B. Разом ці продукти створюють повноцінний білок, що містить усі необхідні амінокислоти для підтримки здоров'я.
"Чорна квасоля містить ті самі антоціани, що й чорниця. Вони допомагають очищати товсту кишку, знижувати кров'яний тиск і регулювати рівень інсуліну" — пояснює Бюттнер.
Кукурудзяні тортильї є чудовим джерелом складних вуглеводів із низьким глікемічним індексом, що важливо для підтримання стабільного рівня енергії протягом дня.
Ще однією невід'ємною частиною цього сніданку є місцева кава сорту "горохова ягода". Завдяки високому вмісту антиоксидантів і кофеїну вона сприяє прискоренню метаболізму та покращує загальний стан організму.
Вражає і те, що цей дуже корисний сніданок коштує всього $4,23 (приблизно 170 гривень) за порцію. Страву можна приготувати заздалегідь на цілий тиждень, що робить її доступною та практичною для щоденного споживання.
Цей сніданок — не просто страва, а приклад збалансованого харчування, що поєднує традиції та науково обґрунтовані принципи довголіття.
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