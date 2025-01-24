Самый здоровый завтрак в мире — рецепт от долгожителей, которые прожили 100 лет

Девушка завтракает. Фото: Freepik

Какой завтрак считают самым здоровым долгожители, которые прожили более века? Узнайте их секретный рецепт и начните свой день с блюда, которое поддерживает здоровье и продлевает жизнь.

Об этом пишет The Mirror.

Читайте также:

Исследование Дэна Бюттнера демонстрирует не только силу традиционной кухни, но подчеркивает важность простых, натуральных ингредиентов для поддержания здоровья и долголетия.

В течение двух десятилетий Дэн Бюттнер посвятил свои исследования поиску секретов долголетия. В костариканском поселке Никоя он обнаружил рецепт завтрака, помогающий местным жителям доживать до 100 лет.

Это блюдо называют "самым здоровым завтраком в мире", ведь оно обладает уникальными полезными свойствами, в частности, способствует снижению кровяного давления и уменьшению риска возникновения рака.

Черная фасоль. Фото: Freepik

Основу рецепта составляют простые, но очень питательные ингредиенты: черная фасоль, длиннозернистый белый рис, кукурузные тортильи, лук, красный перец, местные травы и специи. Кукурузные тортильи, изготовленные из теста, замешанного на древесной золе, обогащены витамином B.

Черная фасоль, в свою очередь, является источником антиоксидантов, калия и витаминов группы B. Вместе эти продукты создают полноценный белок, содержащий все необходимые аминокислоты для поддержания здоровья. .

Рис и фасоль. Фото: Freepik

"Черная фасоль содержит те же антоцианы, что и черника. Они помогают очищать толстую кишку, снижать кровяное давление и регулировать уровень инсулина", — объясняет Бюттнер.

Кукурузные тортильи являются отличным источником сложных углеводов с низким гликемическим индексом, что важно для поддержания стабильного уровня энергии в течение дня.

Еще одной неотъемлемой частью этого завтрака является местный кофе сорта "гороховая ягода". Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и кофеина она способствует ускорению метаболизма и улучшает общее состояние организма.

Впечатляет и то, что этот очень полезный завтрак стоит всего $4,23 (примерно 170 гривен) за порцию. Блюдо можно приготовить заранее на целую неделю, что делает его доступным и практичным для ежедневного потребления.

Этот завтрак — не просто блюдо, а пример сбалансированного питания, сочетающего традиции и научно обоснованные принципы долголетия.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных рецептов завтраков

Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак.

Горячие бутерброды — вкусный завтрак для всей семьи за 5 минут.

Еще советуем обратить внимание на уникальный завтрак на 8 человек за 10 минут — горячие бутерброды.

Предлагаем также приготовить хачапури к завтраку — понадобится 1 стакан молока и муки.