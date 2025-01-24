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Самый здоровый завтрак — рецепт от людей, проживших 100 лет

24 января 2025 06:03
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Самый здоровый завтрак в мире — рецепт от долгожителей, которые прожили 100 лет
Девушка завтракает. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Какой завтрак считают самым здоровым долгожители, которые прожили более века? Узнайте их секретный рецепт и начните свой день с блюда, которое поддерживает здоровье и продлевает жизнь. 

Об этом пишет The Mirror.

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Исследование Дэна Бюттнера демонстрирует не только силу традиционной кухни, но подчеркивает важность простых, натуральных ингредиентов для поддержания здоровья и долголетия.

В течение двух десятилетий Дэн Бюттнер посвятил свои исследования поиску секретов долголетия. В костариканском поселке Никоя он обнаружил рецепт завтрака, помогающий местным жителям доживать до 100 лет.

Это блюдо называют "самым здоровым завтраком в мире", ведь оно обладает уникальными полезными свойствами, в частности, способствует снижению кровяного давления и уменьшению риска возникновения рака.

чем завтракать, чтобы долго жить
Черная фасоль. Фото: Freepik

Основу рецепта составляют простые, но очень питательные ингредиенты: черная фасоль, длиннозернистый белый рис, кукурузные тортильи, лук, красный перец, местные травы и специи. Кукурузные тортильи, изготовленные из теста, замешанного на древесной золе, обогащены витамином B.

Черная фасоль, в свою очередь, является источником антиоксидантов, калия и витаминов группы B. Вместе эти продукты создают полноценный белок, содержащий все необходимые аминокислоты для поддержания здоровья. .

чем полезна черная фасоль
Рис и фасоль. Фото: Freepik

"Черная фасоль содержит те же антоцианы, что и черника. Они помогают очищать толстую кишку, снижать кровяное давление и регулировать уровень инсулина", — объясняет Бюттнер.

Кукурузные тортильи являются отличным источником сложных углеводов с низким гликемическим индексом, что важно для поддержания стабильного уровня энергии в течение дня.

Еще одной неотъемлемой частью этого завтрака является местный кофе сорта "гороховая ягода". Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и кофеина она способствует ускорению метаболизма и улучшает общее состояние организма.

Впечатляет и то, что этот очень полезный завтрак стоит всего $4,23 (примерно 170 гривен) за порцию. Блюдо можно приготовить заранее на целую неделю, что делает его доступным и практичным для ежедневного потребления.

Этот завтрак — не просто блюдо, а пример сбалансированного питания, сочетающего традиции и научно обоснованные принципы долголетия.

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Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак.

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Предлагаем также приготовить хачапури к завтраку — понадобится 1 стакан молока и муки.

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