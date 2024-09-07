Намазка з авокадо та яйцем на сніданок за 10 хвилин — покроковий рецепт

Намазка з авокадо. Фото: Скіншот YouTube @HotuiemoRazom

Спробуйте легку та корисну намазку з авокадо і яйцем всього за 10 хвилин! Це ідеальний варіант для швидкого та поживного сніданку. Простий рецепт, який поєднує смак і користь, зробить ваш ранок яскравішим та здоровішим.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо разом.

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Вам знадобиться:

авокадо 1 шт.;

яйце варене 2 шт.;

зелена цибуля;

хлібці або багет;

копчена паприка;

сіль;

чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Необхідно зварити курячі яйця та підготувати інші інгредієнти.

Інгредієнти для намазки. Фото: Скіншот YouTube @HotuiemoRazom

Курячі яйця натерти на тертці. Додати сіль та копчену паприку.

Варені яйця. Фото: Скіншот YouTube @HotuiemoRazom

Додати авокадо та подрібнити все за допомогою виделки. За смаком додати зелену цибулю. Намазка готова.

Намазка з авокадо. Фото: Скіншот YouTube @HotuiemoRazom

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