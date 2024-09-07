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Намазка з авокадо та яйцем на сніданок за 10 хвилин — просто, смачно та корисно

7 вересня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Намазка з авокадо та яйцем на сніданок за 10 хвилин — покроковий рецепт
Намазка з авокадо. Фото: Скіншот YouTube @HotuiemoRazom
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Спробуйте легку та корисну намазку з авокадо і яйцем всього за 10 хвилин! Це ідеальний варіант для швидкого та поживного сніданку. Простий рецепт, який поєднує смак і користь, зробить ваш ранок яскравішим та здоровішим.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо разом

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Вам знадобиться: 

  • авокадо 1 шт.;
  • яйце варене 2 шт.;
  • зелена цибуля;
  • хлібці або багет;
  • копчена паприка;
  • сіль;
  • чорний мелений перець. 

Спосіб приготування 

Необхідно зварити курячі яйця та підготувати інші інгредієнти. 

рецепт намазки з авокадо
Інгредієнти для намазки. Фото: Скіншот YouTube @HotuiemoRazom

Курячі яйця натерти на тертці. Додати сіль та копчену паприку. 

рецепт намазки з авокадо та яйцем
Варені яйця. Фото: Скіншот YouTube @HotuiemoRazom

Додати авокадо та подрібнити все за допомогою виделки. За смаком додати зелену цибулю. Намазка готова. 

рецепт намазки з авокадо та яйцем на сніданок
Намазка з авокадо. Фото: Скіншот YouTube @HotuiemoRazom

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