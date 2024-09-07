Намазка з авокадо та яйцем на сніданок за 10 хвилин — покроковий рецепт

Намазка з авокадо та яйцем на сніданок за 10 хвилин — просто, смачно та корисно
Спробуйте легку та корисну намазку з авокадо і яйцем всього за 10 хвилин! Це ідеальний варіант для швидкого та поживного сніданку. Простий рецепт, який поєднує смак і користь, зробить ваш ранок яскравішим та здоровішим.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо разом.
Вам знадобиться:
- авокадо 1 шт.;
- яйце варене 2 шт.;
- зелена цибуля;
- хлібці або багет;
- копчена паприка;
- сіль;
- чорний мелений перець.
Спосіб приготування
Необхідно зварити курячі яйця та підготувати інші інгредієнти.
Курячі яйця натерти на тертці. Додати сіль та копчену паприку.
Додати авокадо та подрібнити все за допомогою виделки. За смаком додати зелену цибулю. Намазка готова.
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