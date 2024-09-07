Намазка с авокадо и яйцом на завтрак за 10 минут – пошаговый рецепт

Намазка из авокадо. Фото: Скиншот YouTube @HotuiemoRazom

Попробуйте легкую и полезную намазку с авокадо и яйцом всего за 10 минут! Это идеальный вариант для быстрого и питательного завтрака. Простой рецепт, сочетающий вкус и пользу, сделает ваше утро ярче и здоровее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим вместе.

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Вам понадобится:

авокадо 1 шт;

яйцо вареное 2 шт;

зеленый лук;

хлебцы или багет;

копченая паприка;

соль;

черный молотый перец.

Способ приготовления

Необходимо сварить куриные яйца и приготовить другие ингредиенты.

Ингредиенты для намазки. Фото: Скиншот YouTube @HotuiemoRazom

Куриные яйца натереть на терке. Добавить соль и копченую паприку.

Вареные яйца. Фото: Скиншот YouTube @HotuiemoRazom

Добавить авокадо и измельчить все с помощью вилки. По вкусу добавить зеленый лук. Намазка готова.

Намазка из авокадо. Фото: Скиншот YouTube @HotuiemoRazom

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