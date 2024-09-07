Намазка с авокадо и яйцом на завтрак за 10 минут – пошаговый рецепт

Намазка с авокадо и яйцом на завтрак за 10 минут — просто, вкусно и полезно
Попробуйте легкую и полезную намазку с авокадо и яйцом всего за 10 минут! Это идеальный вариант для быстрого и питательного завтрака. Простой рецепт, сочетающий вкус и пользу, сделает ваше утро ярче и здоровее.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим вместе.
Вам понадобится:
- авокадо 1 шт;
- яйцо вареное 2 шт;
- зеленый лук;
- хлебцы или багет;
- копченая паприка;
- соль;
- черный молотый перец.
Способ приготовления
Необходимо сварить куриные яйца и приготовить другие ингредиенты.
Куриные яйца натереть на терке. Добавить соль и копченую паприку.
Добавить авокадо и измельчить все с помощью вилки. По вкусу добавить зеленый лук. Намазка готова.
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