Намазка з баклажанів на смак, як гриби — покроковий рецепт

Намазка з баклажанів на смак, як гриби — ідеальна закуска
Намазка з баклажанів, що на смак нагадує гриби, — це справжня знахідка для поціновувачів оригінальних закусок. Завдяки простим інгредієнтам і швидкому приготуванню, ця страва стане фаворитом на вашому столі, додаючи нотки вишуканості та насиченого смаку до будь-якої трапези. Ідеально для бутербродів, канапок чи як доповнення до основних страв.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 500-600 г. баклажанів;
- 1 цибулина;
- свіжий кріп;
- сіль;
- 100 г. сметани 15% жирності;
- олія для обсмажування.
Спосіб приготування
Очистіть баклажани від шкірки, та наріжте їх невеличким кубиком. Наріжте цибулю зручним для вас способом.
Розігрійте пательню, та додайте на неї соняшникову олію і цибулю. Обсмажуйте цибулю до появи золотої скоринки, і потім, додайте на пательню баклажани.
Посоліть їх за власним смаком, перемішайте гарно з цибулею, накрийте кришкою та готуйте 15 хвилин на середньому вогні, але обов'язково помішуйте їх, щоб баклажани не пригорали. Тим часом, візьміть невеличкий пучок свіжого кропу та подрібніть його.
Через 15 хвилин, додайте до баклажанів сметану та кріп. Перемішайте, та тримайте на вогні ще 3-4 хвилини. Страва не має буду сухою.
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