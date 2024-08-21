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Намазка з баклажанів на смак, як гриби — ідеальна закуска

21 серпня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Намазка з баклажанів на смак, як гриби — покроковий рецепт
Намазка з баклажанів. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Намазка з баклажанів, що на смак нагадує гриби, — це справжня знахідка для поціновувачів оригінальних закусок. Завдяки простим інгредієнтам і швидкому приготуванню, ця страва стане фаворитом на вашому столі, додаючи нотки вишуканості та насиченого смаку до будь-якої трапези. Ідеально для бутербродів, канапок чи як доповнення до основних страв.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться: 

  • 500-600 г. баклажанів;
  • 1 цибулина;
  • свіжий кріп;
  • сіль;
  • 100 г. сметани 15% жирності;
  • олія для обсмажування. 

Спосіб приготування 

Очистіть баклажани від шкірки, та наріжте їх невеличким кубиком. Наріжте цибулю зручним для вас способом.

баклажанова ікра
Нарізані баклажани. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Розігрійте пательню, та додайте на неї соняшникову олію і цибулю. Обсмажуйте цибулю до появи золотої скоринки, і потім, додайте на пательню баклажани. 

рецепт ікри з баклажанів
Баклажані та спеції. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Посоліть їх за власним смаком, перемішайте гарно з цибулею, накрийте кришкою та готуйте 15 хвилин на середньому вогні, але обов'язково помішуйте їх, щоб баклажани не пригорали. Тим часом, візьміть невеличкий пучок свіжого кропу та подрібніть його.

рецепт смачної намазки з баклажанів
Баклажани та вершки. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Через 15 хвилин, додайте до баклажанів сметану та кріп. Перемішайте, та тримайте на вогні ще 3-4 хвилини. Страва не має буду сухою. 

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рецепти лайфхаки баклажан баклажанова ікра закуска

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