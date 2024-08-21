Намазка из баклажанов по вкусу, как грибы – пошаговый рецепт

Намазка из баклажанов. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Намазка из баклажанов, по вкусу напоминающая грибы, — это настоящая находка для ценителей оригинальных закусок . Благодаря простым ингредиентам и быстрому приготовлению это блюдо станет фаворитом на вашем столе, добавляя нотки изысканности и насыщенного вкуса к любой трапезе. Идеально для бутербродов, бутербродов или как дополнение к основным блюдам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

500-600 г. баклажанов;

1 луковица;

свежий укроп;

соль;

100 г сметаны 15% жирности;

масло для обжарки.

Способ приготовления

Очистите баклажаны от кожуры и нарежьте их небольшим кубиком. Нарежьте лук удобным для вас способом.

Нарезанные баклажаны. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Разогрейте сковороду и добавьте на нее подсолнечное масло и лук. Обжаривайте лук до появления золотой корочки, а затем добавьте на сковороду баклажаны.

Баклажаны и специи. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Посолите их по собственному вкусу, хорошо перемешайте с луком, накройте крышкой и готовьте 15 минут на среднем огне, но обязательно помешивайте их, чтобы баклажаны не пригорали. Тем временем возьмите небольшой пучок свежего укропа и измельчите его.

Баклажаны и сливки. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Через 15 минут добавьте к баклажанам сметану и укроп. Перемешайте и держите на огне еще 3-4 минуты. Блюдо не должно быть сухим.

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