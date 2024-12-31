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Намазка з минулого — 3 інгредієнти та 5 хвилин вашого часу

31 грудня 2024 20:01
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Намазка з минулого — 3 інгредієнти та 5 хвилин для ідеального смаку
Бутерброди з намазкою. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шукаєте швидкий і смачний спосіб приготувати намазку для бутербродів? Спробуйте цей простий рецепт з трьох інгредієнтів, який займає всього 5 хвилин. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • сир ковбасний копчений — 150 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • морква — 2 шт.

Для заправки:

  • часник — 2 зубчики;
  • перець чорний мелений — 1/2 ч.л.;
  • майонез — 1 ст.л.;
  • сметана — 1 ст.л.;
  • сіль — дрібка.

Спосіб приготування 

Натираємо на великій тертці копчений сир, відправляємо у глибоку миску. Відварюємо круто яйця, очищаємо і натираємо аналогічно сиру на великій тертці, додаємо в миску.

рецепт намазки на новий рік
Приготування намазки. Фото: smachnenke.com.ua

Очищену моркву натираємо на маленьких різцях тертки, змішуємо з яйцями та сиром. Пропускаємо в суміш зубчики часнику через прес, солимо та додаємо чорний мелений перець.

Заправляємо намазку сметаною та майонезом, ретельно перемішуємо. Для подачі цієї намазки рекомендуємо заздалегідь підсушити на сковороді скибочки батона. Водночас поєднання хрусткого хліба та намазки буде ще смачнішим!

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