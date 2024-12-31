Намазка из прошлого – 3 ингредиента и 5 минут для идеального вкуса

Намазка из прошлого — 3 ингредиента и 5 минут вашего времени
Ищете быстрый и вкусный способ приготовить намазку для бутербродов? Попробуйте этот простой рецепт из трех ингредиентов, занимающий всего 5 минут.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- сыр колбасный копченый — 150 г;
- яйца — 3 шт.;
- морковь — 2 шт.
Для заправки:
- чеснок — 2 зубчика;
- перец черный молотый — 1/2 ч.л.;
- майонез — 1 ст.л.;
- сметана — 1 ст.л.;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
Натираем на большой терке копченый сыр, отправляем в глубокую миску. Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и натираем аналогично сыру на большой терке, добавляем в миску.
Очищенную морковь натираем на маленьких резцах терки, смешиваем с яйцами и творогом. Пропускаем в смесь зубчики чеснока через пресс, солим и добавляем черный молотый перец.
Заправляем намазку сметаной и майонезом, тщательно перемешиваем. Для подачи этой намазки советуем заблаговременно подсушить на сковороде ломтики батона. В то же время сочетание хрустящего хлеба и намазки будет еще вкуснее!
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