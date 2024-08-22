Напій для підвищення імунітету — перевірений покроковий рецепт

Напій для підвищення імунітету — рецепт, який не підведе у холодну пору року
Напій для підвищення імунітету — це ваш надійний захисник у холодну пору року. Завдяки поєднанню корисних інгредієнтів, він зміцнить організм та допоможе протистояти сезонним застудам.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 200 г. моркви;
- 150 г. імбиру;
- половина свіжого лимону;
- 200 мл. води.
Спосіб приготування
Наріжте всі інгредієнти зручним для вас способом. Покладіть у блендер та перебийте до утворення однорідної маси.
Готову масу процідіть через сито або ж через марлю. Розлийте по окремим стаканчикам, або ж у окрему ємність.
Пийте у холодну пору року по 50 мл. в день в першій половині дня.
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