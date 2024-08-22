Напій для підвищення імунітету — перевірений покроковий рецепт

Напій для підвищення імунітету. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Напій для підвищення імунітету — це ваш надійний захисник у холодну пору року. Завдяки поєднанню корисних інгредієнтів, він зміцнить організм та допоможе протистояти сезонним застудам.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

200 г. моркви;

150 г. імбиру;

половина свіжого лимону;

200 мл. води.

Спосіб приготування

Наріжте всі інгредієнти зручним для вас способом. Покладіть у блендер та перебийте до утворення однорідної маси.

Морква та імбир. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Готову масу процідіть через сито або ж через марлю. Розлийте по окремим стаканчикам, або ж у окрему ємність.

Приготування напою. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Пийте у холодну пору року по 50 мл. в день в першій половині дня.

Готовий напій. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

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