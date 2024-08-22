Напиток для повышения иммунитета – проверенный пошаговый рецепт

Напиток для повышения иммунитета. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Напиток для повышения иммунитета — это ваш надежный защитник в холодное время года. Благодаря сочетанию полезных ингредиентов он укрепит организм и поможет противостоять сезонным простудам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

200 г. моркови;

150 г. имбиря;

половина свежего лимона;

200мл. воды.

Способ приготовления

Нарежьте все ингредиенты удобным для вас способом. Уложите в блендер и перебейте до образования однородной массы.

Морковь и имбирь. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Готовую массу процедите через сито или через марлю. Разлейте по отдельным стаканчикам или в отдельную емкость.

Приготовление напитка. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Пейте в холодное время года по 50 мл. в день в первой половине дня.

Готовый напиток. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

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