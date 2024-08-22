Напиток для повышения иммунитета – проверенный пошаговый рецепт

Напиток для повышения иммунитета — рецепт, который не подведет в холодное время года
Напиток для повышения иммунитета — это ваш надежный защитник в холодное время года. Благодаря сочетанию полезных ингредиентов он укрепит организм и поможет противостоять сезонным простудам.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 200 г. моркови;
- 150 г. имбиря;
- половина свежего лимона;
- 200мл. воды.
Способ приготовления
Нарежьте все ингредиенты удобным для вас способом. Уложите в блендер и перебейте до образования однородной массы.
Готовую массу процедите через сито или через марлю. Разлейте по отдельным стаканчикам или в отдельную емкость.
Пейте в холодное время года по 50 мл. в день в первой половине дня.
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