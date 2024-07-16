Тертий заморожений кавун — покроковий рецепт десерту

Нашумілий літній десерт — знадобиться кавун та морозилка
У соціальних мережах активно почав поширюватися рецепт дуже цікавого десерту із замороженого кавуна. Пропонуємо вам ознайомитися з цим оригінальним способом приготування.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Tastemade Indonesia.
Вам знадобиться:
- кавун;
- лайм;
- сироп.
Спосіб приготування
Вимийте кавун та обсушіть його. Розріжте кавун навпіл і видаліть насіння. Наріжте кавун на великі кубики і розкладіть їх в один шар на лист або плоску тарілку, яка поміститься в морозильник.
Поставте лист із кавуновими кубиками в морозильник і заморожуйте щонайменше 4 години, а краще на ніч, поки кавун повністю не замерзне.
Дістаньте заморожені кубики кавуна із морозильника. Натерти заморожені кубики на великій тертці перед подачею. Викладіть стружки кавуна в тарілці або склянці.
Можна додати трохи свіжої м'яти або лайма для посилення смаку та подачі. Насолоджуйтесь цим простим та свіжим літнім десертом!
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