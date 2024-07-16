Тертий заморожений кавун — покроковий рецепт десерту

Шматки кавуна. Фото: Freepik

У соціальних мережах активно почав поширюватися рецепт дуже цікавого десерту із замороженого кавуна. Пропонуємо вам ознайомитися з цим оригінальним способом приготування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Tastemade Indonesia.

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Вам знадобиться:

кавун;

лайм;

сироп.

Спосіб приготування

Вимийте кавун та обсушіть його. Розріжте кавун навпіл і видаліть насіння. Наріжте кавун на великі кубики і розкладіть їх в один шар на лист або плоску тарілку, яка поміститься в морозильник.

Шматочки кавуна. @TastemadeIndonesiaOfficial

Поставте лист із кавуновими кубиками в морозильник і заморожуйте щонайменше 4 години, а краще на ніч, поки кавун повністю не замерзне.

Тертий кавун. @TastemadeIndonesiaOfficial

Дістаньте заморожені кубики кавуна із морозильника. Натерти заморожені кубики на великій тертці перед подачею. Викладіть стружки кавуна в тарілці або склянці.

Тертий кавун. @TastemadeIndonesiaOfficial

Можна додати трохи свіжої м'яти або лайма для посилення смаку та подачі. Насолоджуйтесь цим простим та свіжим літнім десертом!

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