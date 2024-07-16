Тертый замороженный арбуз — пошаговый рецепт десерта

Куски арбуза. Фото: Freepik

В социальных сетях активно начал распространяться рецепт очень интересного десерта из замороженного арбуза. Предлагаем вам ознакомиться с этим оригинальным способом приготовления.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Tastemade Indonesia.

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Вам понадобится:

арбуз;

лайм;

сироп.

Способ приготовления

Вымойте арбуз и обсушите его. Разрежьте арбуз пополам и удалите семена. Нарежьте арбуз на крупные кубики и разложите их в один слой на противень или плоскую тарелку, которая поместится в морозильник.

Кусочки арбуза. @TastemadeIndonesiaOfficial

Поставьте противень с арбузными кубиками в морозильник и замораживайте минимум 4 часа, а лучше на ночь, пока арбуз полностью не замерзнет.

Тертый арбуз. @TastemadeIndonesiaOfficial

Достаньте замороженные кубики арбуза из морозильника. Натереть замороженные кубики на крупной терке прямо перед подачей. Выложите получившиеся стружки арбуза в миски или стаканы.

Тертый арбуз. @TastemadeIndonesiaOfficial

Можно добавить немного свежей мяты или лайма для усиления вкуса и подачи. Наслаждайтесь этим простым и освежающим летним десертом!

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