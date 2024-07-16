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Нашумевший летний десерт — понадобится арбуз и морозилка

16 июля 2024 12:10
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Тертый замороженный арбуз — пошаговый рецепт десерта
Куски арбуза. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

В социальных сетях активно начал распространяться рецепт очень интересного десерта из замороженного арбуза. Предлагаем вам ознакомиться с этим оригинальным способом приготовления. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Tastemade Indonesia

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Вам понадобится: 

  • арбуз; 
  • лайм; 
  • сироп.

Способ приготовления 

Вымойте арбуз и обсушите его. Разрежьте арбуз пополам и удалите семена. Нарежьте арбуз на крупные кубики и разложите их в один слой на противень или плоскую тарелку, которая поместится в морозильник.

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Кусочки арбуза. @TastemadeIndonesiaOfficial

Поставьте противень с арбузными кубиками в морозильник и замораживайте минимум 4 часа, а лучше на ночь, пока арбуз полностью не замерзнет.

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Тертый арбуз. @TastemadeIndonesiaOfficial

Достаньте замороженные кубики арбуза из морозильника. Натереть замороженные кубики на крупной терке прямо перед подачей. Выложите получившиеся стружки арбуза в миски или стаканы.

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Тертый арбуз. @TastemadeIndonesiaOfficial

Можно добавить немного свежей мяты или лайма для усиления вкуса и подачи. Наслаждайтесь этим простым и освежающим летним десертом!

Раньше мы писали о рецепте вафельного торта с карамельным кремом и арахисом без выпечки — готовится 10 минут.

Также советуем ознакомиться с рецептом клубничного торта без муки — вкусно и красиво.

Еще мы рассказывали об удивительном рецепте вкусного муссового торта — пошаговое описание фото и видео.

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