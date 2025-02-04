Насипний пиріг Смачне божевілля — швидкий рецепт до кави чи чаю

Насипний пиріг "Смачне божевілля" — швидко та смачно до кави
Хочете приготувати щось смачне без зайвого клопоту? Насипний пиріг "Смачне божевілля" підкорює простотою: без замішування тіста, без складних інгредієнтів, але з ідеальним смаком. Хрустка скоринка, ніжна начинка зі сметанною заливкою — і все це готується всього за кілька хвилин. Смакує як у гарячому, так і в холодному вигляді. Спробуйте раз і цей рецепт стане вашим фаворитом.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- борошно — 150 г;
- вівсяні пластівці — 100 г;
- цукор — 80 г;
- сіль — ⅓ ч. л.;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- вершкове масло — 100 г (+30 г для присипки).
Для заливання:
- сметана — 400 г;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 120 г.
Спосіб приготування
Вершкове масло попередньо покласти у морозильну камеру, щоб воно стало твердим. Борошно разом із сіллю та розпушувачем просіяти через сито, додати цукор і перемішати. Всипати вівсяні пластівці середнього помелу та знову перемішати.
Підмерзле масло натерти на великій тертці прямо у сипучу суміш. Ретельно перемішати руками до утворення дрібної крихти. Для начинки у глибокій мисці збити яйця зі сметаною та цукром до отримання однорідної рідкої маси.
Круглу форму змастити олією, за бажанням викласти дно пергаментом. Насипати трохи сухої крихти, зверху полити невеликою кількістю сметанної начинки. Чергувати шари, завершити сухим тістом.
Верх посипати натертим вершковим маслом. Випікати у розігрітій до 180°C духовці 40-45 хвилин до готовності. Після остигання нарізати на порційні шматочки та подавати до столу.
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