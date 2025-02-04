Насипний пиріг Смачне божевілля — швидкий рецепт до кави чи чаю

Насипний пиріг "Смачне божевілля". Фото: smachnenke.com.ua

Хочете приготувати щось смачне без зайвого клопоту? Насипний пиріг "Смачне божевілля" підкорює простотою: без замішування тіста, без складних інгредієнтів, але з ідеальним смаком. Хрустка скоринка, ніжна начинка зі сметанною заливкою — і все це готується всього за кілька хвилин. Смакує як у гарячому, так і в холодному вигляді. Спробуйте раз і цей рецепт стане вашим фаворитом.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

борошно — 150 г;

вівсяні пластівці — 100 г;

цукор — 80 г;

сіль — ⅓ ч. л.;

розпушувач — 1 ч. л.;

вершкове масло — 100 г (+30 г для присипки).

Для заливання:

сметана — 400 г;

яйця — 2 шт.;

цукор — 120 г.

Спосіб приготування

Вершкове масло попередньо покласти у морозильну камеру, щоб воно стало твердим. Борошно разом із сіллю та розпушувачем просіяти через сито, додати цукор і перемішати. Всипати вівсяні пластівці середнього помелу та знову перемішати.

Вершкове масло. Фото: smachnenke.com.ua

Підмерзле масло натерти на великій тертці прямо у сипучу суміш. Ретельно перемішати руками до утворення дрібної крихти. Для начинки у глибокій мисці збити яйця зі сметаною та цукром до отримання однорідної рідкої маси.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Круглу форму змастити олією, за бажанням викласти дно пергаментом. Насипати трохи сухої крихти, зверху полити невеликою кількістю сметанної начинки. Чергувати шари, завершити сухим тістом.

Приготування пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Верх посипати натертим вершковим маслом. Випікати у розігрітій до 180°C духовці 40-45 хвилин до готовності. Після остигання нарізати на порційні шматочки та подавати до столу.

Готовий пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

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